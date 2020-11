JENTA SOM FORSVANT: Therese Johannessen i «Therese, jenta som forsvant». Foto: Monster / NRK

TV-anmeldelse «Therese, jenta som forsvant»: Borte, men ikke glemt

Gripende virkelighetskrim.

Nå nettopp

«Therese, jenta som forsvant»

Norsk virkelighetskrim-serie i fem episoder

Premiere på NRK 1 søndag 8. november kl. 21.45, alle episodene slippes på NRK TV søndag 8. november

Regi: Thale Persen

Med: Inger-Lise Johannessen, Håkon Grøttland, John B. Ottersen m.fl.

Bidene av jentungen med de store brune øynene og de to manglende fortennene – ni år gamle Therese Johannessen – har bodd i voksne nordmenns bevissthet i godt over en kvart mannsalder. Fra hun forsvant fra boligområdet Fjell i Drammen i juli 1988.

Forsvinningen er er aldri blitt oppklart – og saken er nå foreldet. Men det har ikke stått på ressursene. «Therese-saken» må være en av de mest langvarige og kostbare drapsetterforskningene i Norge noensinne.

Virkelighetskrim-sjangeren har aldri vært borte, men fikk fornyet aktualitet omtrent samtidig med at podkasten gjorde sitt inntog i medietilbudet, og Netflix oppdaget den store kommersielle verdien i å lage TV av gamle krimhistorier, oppklarte som uoppklarte («Making A Murderer» fra 2015 var et gjennombrudd).

SØKER SVAR: Datteren Tine og Inger-Lise Johannessen i «Therese, jenta som forsvant». Foto: Monster / NRK

Norske TV-produsenter var kjapt på ballen, og lærte seg formspråket raskt og godt. «Gåten Orderud» (2018) satt standarden, og siden den er det kommet en bråte lignende serier.

Det er lenge siden seerne ga opp håpet om at disse seriene skal oppklare noe. Vi forventer ikke en gang at de vil komme med avgjørende ny informasjon.Likevel ser vi dem. Også til tross for at formspråket – dronebildene, de langsomme panoreringene langs beslaglagte gjenstander og tekniske bevis – begynner å bli seriøst slitt. Og at de alltid, alltid er for lange.

GAMLE SPOR OM IGJEN: Håkon Grøtterud (til venstre) og John B. Ottersen i «Therese, jenta som forsvant». Foto: Monster / NRK

«Therese, jenta som forsvant» føyer seg inn i tradisjonen, men plasserer seg på øverste hylle i sin sjanger. Delvis fordi så mange føler en nærhet til saken. Men også fordi serien inneholder mye godt stoff om det som må sies å være Skandinavias mest bisarre krim- og rettsskandale i nyere tid: Thomas Quick-saken(e).

Episode tre og fire er praktisk talt en dokumentar-i-dokumentaren, og utgjør i sum en solid gjennomgang av historien om den svenske «massemorderen». Denne fortellingen er like fascinerende guffen hver gang, og produsentene bak «Therese, jenta som forsvant» har snakket med mange av de mest sentrale gjenlevende impliserte (dog ikke Quick selv, som kun opptrer i materiale fra arkivene).

TILFELLET THOMAS QUICK: Her fotografert i Falu Tingsrätt i 2000. Foto: Geir Olsen / VG Scanpix

Det virker generelt som om folk flest er svært villige til å stille opp i serier som dette, også når det stilles et kritisk søkelys på dem. I «Therese, jenta som forsvant» er det selvsagt Thereses mor, Inger-Lise Johannessen, som gjør det største inntrykket. Ikke minst når hun i siste episode kjenner lukten av sitt forsvunne barn i en lue som har vært oppbevart på politiets bevislager i 32 år.

Men mange er ikke bare klare, men også dyktige til å snakke. Ja, «Therese, jenta som forsvant» viser oss at i 2020 er «vanlige mennesker» flinkere til å prate ubesværet på TV enn det profesjonelle programledere var for 32 år siden.

DEN UTRETTELIGE ETTERFORSKEREN: Håkon Grøttum i «Therese, jenta som forsvant». Foto: Monster / NRK

Politietterforskeren Håkon Grøttland er helt sentral (han mener fremdeles at Quick er ansvarlig for å ha bortført barnet), likeså kollegaen John Ottersen. Den tidligere borettslagslederen på Fjell, Nils Stablum, er et funn av de sjeldne – gi denne mannen et eget talkshow snarest!

Men «alle» stiller, og gjør utmerket rede for seg – folk fra politiet og rettsapparatet i Norge og Sverige, Thereses barndomsvenner, gamle naboer. Unntakene er Thereses far, Jesus, og ene søster, Elena. De har ikke ønsket å delta.

TILBAKE PÅ ÅSTEDET: Thomas Grøttland og Inger-Lise Johannessen i «Therese, jenta som forsvant». Foto: Monster / NRK

Serien mister en smule fremdrift i femte episode, etter at Quick er sjekket ut av den, politiets «cold case»-gruppe har gitt opp og mer useriøse aktører kommer på banen («synske» og så videre). «Therese, jenta som forsvant» kunne som sagt vært mye strammere – uten å miste noe vesentlig.

Men en smule langhalm er regelen snarere enn unntaket i denne typen serier (og serier generelt) i våre dager. Virkelighetskrim-interesserte vil ønske å henge med helt til slutt.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 08.11.20 kl. 08:52

Les også