TAR OPPGJØR: Prinsesse Märtha, her i dokuserien om seg selv, vil bryte tabuer. Foto: TV 2

Prinsesse Märtha om tabutema: − Blir så opprørt

Prinsesse Märtha Louise nærmer seg 50 og er lei av at kvinners kropp er skambelagt.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Märtha (49) deler av privatlivets opp- og nedturer i dokumentarserien «Märtha» på TV 2. I onsdagens teaser for neste episode får seerne et glimt av prinsessen som ligger på benken i en hudpleiesalong.

Hvilken behandling det er snakk om, nevnes ikke i det lille forhåndsklippet, men Märtha innrømmer mens hun filmes at pennen som ruller over huden, er litt vond.

Mikronåler

Til VG forklarer prinsessen at det er snakk om en såkalt dermapen, en behandling med mikronåler, som hevder å stimulere huden til å fornye og reparere seg selv.

– Jeg er ikke en typisk beautysalong-dame, opplyser Märtha og legger til at hun er ujålete og dessverre ikke har vært så flink til å ta vare på huden sin.

– Det er ikke sånn at jeg har tatt masse ansiktsbehandlinger opp gjennom. Men nå begynner jeg å komme i en alder, overgangsalderen, som det nesten ikke finnes noe informasjon om. Vi lærer jo ikke om dette på skolen.

HJEMME: Prinsesse Märtha, her foran huset i Lommedalen i Bærum. Foto: Espen Solli, TV 2

– Hvor langt er prinsessen villig til å gå for å forynge utseendet?

– Som du ser, så er jeg lite på den pakken der, svarer hun leende.

– Men jeg har altså begynt med behandlinger for å få huden i gang igjen.

Prinsessen ønsker ikke å kommentere behandlingen ytterligere, men VG får opplyst at hun har betalt for den selv.

Om overgangsalder

For Märtha er det minst like viktig med de indre prosessene som starter når kvinner kommer opp i en viss alder.

– Kvinner i overgangsalderen kan bli kjempeaggressive, vi sover mer og kan bli mer deprimert. Mange skammer seg over å bli eldre, og over alt det som skjer med kroppen. Bare fordi vi ikke kan få barn lenger, så tror vi det ikke er bruk for oss.

På spørsmål om hvor viktig det er å ha en forståelsesfull partner i denne livsfasen, svarer Märtha – som er kjæreste med amerikanske Durek Verrett (46) – at det betyr veldig mye.

Selv om de to under coronapandemien må tåle å tilbringe mange og lange måneder fra hverandre, roser prinsessen Verrett som en verdifull støttespiller i alt hun går gjennom i livet.

– Å ha en partner som forstår alle humørsvingninger, alle behov, og det at det skjer masse med kroppen, er viktig.

Overgangsalderen, eller klimakteriet som den også kalles, beskrives av Norsk Helseinformatikk som en i utgangspunktet normal prosess.

Symptomene skyldes at eggstokkene gradvis slutter å fungere, noe som fører til bortfall av menstruasjon og varierende grader av symptomer på grunn av lavere østrogenmengde i kroppen.

Prinsessen sier hun er lei av at «kvinner alltid blir hysjet ned» i samfunnet når det kommer til disse tingene.

– Alt vi kvinner går gjennom, er skambelagt. Tenk så mye bedre vi kunne hatt det om vi snakket om hva man kan gjøre med blant annet kosthold, og hvilke andre muligheter som finnes. Her har man en stor jobb å gjøre for at mange kan få et bedre liv, sier Märtha.

Dette er et tema hun brenner sterkt for.

– Jeg blir så opprørt, både på egne og alle andres vegne. Filler’n hva holder vi på med? Det er jo så viktig kunnskap, og det gjelder alle kvinner. Likevel snakkes det ikke om.

Dette bildet og denne teksten delte Märtha på bursdagen sin i fjor, da hun fikk overraskelsesbesøk av Durek etter et halvt års avstandsforhold:

22. september fyller prinsessen 50 år. Märtha, som er vant med å få en stor dose kritikk og motstand i kommentarfelt på sosiale medier på grunn av sine omstridte livsvalg, får også mye skryt for at hun stråler mer enn noensinne.

–Hvis man stråler, skyldes det vanligvis at man er i kontakt med seg selv, sier en smilende Märtha.

– Hva er det viktigste prinsessen har lært i livet så langt?

– Haha, det var et lite spørsmål, svarer Märtha.

– Men jeg tror det viktigste er at uansett hvor man er, så er man i endring. Og uansett hvor vondt man har det, så er det alltid håp.

