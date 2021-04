TV-STJERNE: Tori Spelling, her på en Fox-tilstelning i Los Angeles i 2019. Foto: Steven Bergman / AFF

Tori Spelling fikk kjeft for aprilspøk – nå forklarer hun

Skuespiller Tori Spelling (47) lurte følgerne sine til å tro at hun ventet barn nummer seks. Ikke alle lo.

Tori Spelling og ektemannen Dean McDermott (54) har fem barn. Torsdag meldte TV-kjendisen at hun er gravid igjen.

Under et bilde av magen, som kunne vitne om et tidlig svangerskap, skrev 47-åringen til sine 1,5 millioner følgere: «Nr. 6».

Reaksjonene uteble ikke. Mange gratulerte, mens enkelte ante ugler i mosen, basert på datoen 1. april.

Og ganske riktig, det var en aprilsnarr. En skikkelig dårlig en, mener enkelte.

Spelling blir i kommentarfeltet gjort tydelig oppmerksom på at det å fleipe om at man er gravid, er noe som blir betraktet som dårlig stil.

De siste årene er det blitt advart sterkt mot dette i sosiale medier.

«Jeg håper virkelig ikke du bruker svangerskap som aprilspøk, med tanke på at det er så mange kvinner der ute som ønsker at de kunne få barn, om så bare ett. Du er velsignet med fem, så vær så snill å vise medfølelse og empati», skriver en under bildet ifølge USA Today, som vier kontroversen plass.

En annen uttrykker at «hvis dette er en aprilsnarr, så er den rett og slett usmakelig overfor alle som opplever spontanabort».

Stikk til pressen

Dagen etter tar Spelling til motmæle – også via Instagram. Der forteller hun at spøken var ment som et spark til alle mediene som spekulerer i om det er ny baby på gang.

«Hver uke får jeg spørsmål fra blader og andre medier om jeg gravid. For å gjøre det klart én gang for alle – nei, jeg er ikke det. Faktum er at etter at jeg fødte barn nummer fem, så har ikke kroppen min blitt som den var før», skriver 47-åringen.

Spelling, aller best kjent fra TV-serien «Beverly Hills 90210» på 90-tallet, mener at det nettopp er fordi magen ikke er like flat lenger, at mediene grafser.

«Hvis man ikke selv befinner seg i offentligheten, så er det vanskelig å forstå hvordan det er å bli hetset på denne måten foran alle», skriver hun.

TV-stjernen presiserer at hun vet at det er en velsignelse å bli mamma.

«Jeg ville aldri med vilje holde narr av noen som har mistet et barn eller som ikke kan bli gravid. Jeg har selv også opplevd spontanabort», betror hun.

KJENDISPAR: Tori Spelling og Dean McDermott på en TV-fest i Los Angeles 2019. Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ofte er det på grunn av privatlivets nedturer at Spelling figurerer i medien, som på grunn av ekteskapsproblemer, krangel med mamma, uenigheter med TV-produsenter, pengekriser og helsetrøbbel.

Blant annet vakte det oppsikt da McDermott i 2014 la seg langflat etter utroskap. Skuespilleren innrømmet åpent sine feiltrinn, og han la seg frivillig inn på rehabiliteringsklinikk.

2006: Nyskilte Tori giftet seg

«90210»-skuespilleren vokste opp i en økonomisk bekymringsfri tilværelse som datter til den avdøde TV-mogulen og milliardæren Aaron Spelling. Da han døde i 2006, fulgte en tid med intens krangel om arv.

I selvbiografien «Spelling it like it is» i 2013 innrømmet Spelling at nesten alle pengene er svidd av på luksus, og at hun i dag har måttet legge seg på et helt annet nivå.