KONTROVERSIELT: Prins Harry og hertuginne Meghanunder møtet med Oprah Winfrey, som ble vist på TV i februar. Foto: Joe Pugliese / Harpo Productions

Har gransket intervjuet med Harry og Meghan – lover ny innsikt

Eksperter har finstudert samtalen mellom prins Harry (36), hertuginne Meghan (39) og Oprah Winfrey (67).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Resultatet foreligger i en timelang dokumentar og har fått navnet «Meghan and Harry: Recollections May Vary».

Produksjonsselskapet Shearwater har fått eksperter på kroppsspråk, lingvistikk og rettspsykologi til å analysere parets opptredener i rampelyset – og da ikke minst det så omtalte Oprah-intervjuet, der Harry og Meghan gikk hardt ut mot prinsens familie og kongehuset for øvrig.

– Dette er en ny og annerledes måte å plukke fra hverandre årets største intervju på. Hva avsløres gjennom ansiktsuttrykk, fysiske bevegelser og måten å ordlegge seg på? Svarene er fascinerende, mener sjefprodusent Steve Anderson til Deadline.

Lover ny innsikt

Clare Laycock, Senior Vise President i Discovery+, omtaler prosjektet som kanalens «mest ambisiøse innen undersøkende spesialer til dags dato».

– Dokumentaren lover å gi oppsiktsvekkende ny innsikt, som kanskje omsider kan sette punktum for noen av påstandene som førte til overskrifter, sier Laycock til Variety.

Dokumentaren får premiere i Storbritannia 30. april. Det er foreløpig ikke bestemt om denne skal vises på Discovery+ i Norge.

RETTELSE: VG fikk mandag opplyst fra norske Discovery at dokumentaren vises på Discovery+ i Norge 30. april. Det viser seg ikke å stemme. Kanalen melder nå om at det er en annen dokumentar om Harry og Meghan som vises denne dagen. Feilen ble rettet 30. mars kl 14:41.

Prins Harry uttalte til Oprah at han føler seg sviktet av sin far, prins Charles (72).

Hertuginne Meghan på sin side forklarte at hun gikk med selvmordstanker, og at hun ikke fikk hjelp fra hoffet da hun angivelig ba om det. Begge to hevdet at sønnens hudfarge var et tema før han kom til verden for to år siden.

Prins William: – Vi er absolutt ikke en rasistisk familie

Prins Harry besøkte hjemlandet nylig i forbindelse med begravelsen til bestefaren, prins Philip. Gravide hertuginne Meghan skal ha blitt frarådet av lege mot å ta turen. Hun har ikke sett svigerfamilien siden de flyttet fra London i fjor vår.

RETTELSE: VG fikk mandag opplyst fra norske Discovery at dokumentaren vises på Discovery+ i Norge 30. april. Det viser seg ikke å stemme. Kanalen melder nå om at det er en annen dokumentar om Harry og Meghan som vises denne dagen. Feilen ble rettet 30. mars kl 14:41.