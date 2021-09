forrige

PÅ KRYKKER: Iselin Guttormsen. 1 av 2 Foto: TV 2

Iselin Guttormsen brakk ankelen – forlater «Skal vi danse»

Det ble med én sending dans for influencer og sexolog Guttormsen, som nå humper rundt på krykker.

Av Thomas Talseth

Publisert:

I forrige lørdags premiere på «Skal vi danse» svingte 34-åringen seg til Veronica Maggios «Jag kommer».

I kveld går hun.

– Jeg har grått i tre dager. Gått ned i vekt – har ikke hatt matlyst. Det er helt kjærlighetssorg, sier Guttormsen til VG.

– Jeg føler jeg har slått opp med alle sammen her! Særlig med dansepartneren min, jeg er kjempelei meg for at vi ikke skal fortsette.

UTE: Iselin Guttormsen og dansepartner Catalin Mihu, her sammen med programleder Katrine Moholt i første program.

Guttormsens exit betyr også at ingen i kveld ryker ut på ordinært konkurransevis, opplyser TV 2.

– De 11 danseparene som fortsatt er med, tar med seg stemmene til neste lørdag., sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

Måtte ta smertestillende

Ifølge Guttormsen har hun pådratt seg et tretthetsbrudd i venstre ankel.

– Det er nok en skade som har ligget der en stund, kanskje et års tid.

Hun forteller at hun begynte å kjenne smerter i foten etter den første uken med dansetrening.

– Da tenkte jeg «sånn er det bare».

Under sesongpremieren gikk hun på smertestillende, forteller hun.

– Jeg måtte ta det hver tredje time for at jeg skulle klare å holde meg på.

Guttormsen sier hun først trodde hun bare hadde en senebetennelse.

Men tirsdag denne uken var hun lei av å ha det vondt.

– Jeg ville ha en kortisonsprøyte, men da måtte jeg ta en MR for å sjekke om det var en senebetennelse. Så dro jeg og trente i tre timer. Og så ringte de og sa det var brudd i den knokkelen som bærer all vekten, den har nærmest sprukket tvers gjennom. Man får ikke gipset det, det er et ganske heftig brudd. Jeg må gå på krykker i fire til seks uker, sier hun.

Guttormsen har like fullt ingen problemer med for mye fritid fremover:

– Høsten skal fylles med boklansering, podcastinnspillinger, samarbeid, familieliv og store planer for neste år.

* «Skal vi danse»-dommer Morten Hegseth har tilknytning til VG gjennom sitt managementselskap, MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG, ligger her.