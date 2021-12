UNG OG UMOTIVERT: Filippo Scotti i «The Hand Of God».

TV-anmeldelse «The Hand Of God»: Da Gud kom til Napoli

Mesterregissør går i barndommen.

DRAMA

«The Hand Of God» («È ststa la mano di Dio»)

På Netflix onsdag 15. desember

Italia. 12 år. Regi: Paolo Sorrentino

Med: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Louisa Ranieri, Betty Pedrazzi, Marlon Joubert

Å anklage den italienske regissøren Paolo Sorrentino for å være overdådig, nytelsessyk og forelsket i slående sanselige tablåer, er som å beskylde paven for å være katolsk.

Sorrentinos blikk for den falmende storheten i gamle italienske byer, øyet hans for arkitektur og forsoffen, livstrett eleganse, er minst halve gleden ved filmene hans. I den selvbiografiske «The Hand Of God» er han tilbake i sin barndoms by, Napoli.

Fabietto (Scotti) befinner seg midt i krampe-puberteten, og er det mest ensomme og usikre leddet i familien Schisa. Den teller også broren Marchino (Joubert), som drømmer om å bli skuespiller, og en søster som ikke kommer ut av dusjen før filmen nærmer seg slutten. Typisk tenåringsjente der, altså.

KJERNEFAMILIE: Filippo Scotti, Teresa Saponangelo, Marlon Jouber og Toni Servillo (fra venstre) i «The Hand Of God».

Pappa Saverio (Servillo), som omtaler seg selv som en «kommunist som jobber i bank», har ikke vært trofast. Men han og mamma Maria (Saponagelo) kjenner hverandre likevel så godt at de kan kommunisere ved å plystre.

Kjernefamilien er del av en større klan som møtes for å spise og se fotball. Det er onkler og tanter, det er venner og naboer, det er bistre bestemødre som spiser burrata som om det var fersken. For Fabietto er det primært den smellvakre, men mentalt ustabile Patrizia (Ranieri).

Fabiettio er en ensom, umotivert og ukysset 16-åring; tilbaketrukket, observerende og følsom (han skjelver når mor gråter). Denne lange, varme sommeren i 1984 er det tre ting som holder ham gående: At han har fått se Patrizia naken, den nye Walkman-en han alltid har med seg og den helt utrolige nyheten om at verdens beste fotballspiller, Diego Maradona, skal begynne å spille for SSC Napoli.

SMELLVAKKER – OG SYK: Luisa Ranieri i «The Hand Of God».

Ingen kan helt fatte at idrettsstjernen er i ferd med å forlate Barcelona til fordel for – av alle ting – fattige Napoli. Men underet skjer, og gjør noe med byen og menneskene i den. Maradona løfter Napoli. Fotballgudens tilstedeværelse gir byen en fremtid.

For Fabiettios del blir den magiske, løfterike tilstanden kortvarig. Kort tid etter Maradonas ankomst, skjer det en grusom tragedie. Fabietto unnslipper den – ved en tilfeldighet, eller et under. Hendelsen gjør det nødvendig for vår helt å på rekordtid tilegne seg en retning i livet. Den kommer tilsynelatende like brått på ham som tragedien gjorde.

Maradona eller ikke, «The Hand Of God» er ikke en film om fotball. Det er en film om familie, tragedie, og om å stake ut en kurs for seg selv – og om film og -filmkultur.

EN TABLÅENES MANN: Paolo Sorrentino under innspillingen av «The Hand Of God».

Marchino prøvefilmer for sin generasjons største italienske regissør, Federico Fellini. En VHS med Sergio Leones «Once Upon A Time In America» ligger stadig oppå TV-bordet. Folk diskuterer Franco Zeffirelli. Napolis egen Antonio Capuano griper direkte inn i begivenhetenes gang. Den sensuelle skildringen av varm sommer minner sterkt om den i «Call Me By Your Name» (2017), av Sorrentinos samtidige Luca Guadagnino.

«The Hand Of God» er et kjærlighetsbrev til regissørens foreldre, til sitt eget unge jeg og til byen han vokste opp i og måtte forlate. En smule innforstått og privat? Det stemmer. Det er en fetert filmregissørs film til seg selv. Finansiert av klodens i øyeblikket mest prestisje-hungrige underholdningsbransje-selskap, Netflix.

Verdt å se i kraft av bildene fra Napoli alene. Den kommer til å gi deg lyst til å reise til dit. Og på burrata.