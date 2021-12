MED: Boba Fett (Temuera Morrison) i et besindig øyeblikk. Her med hjelm.

TV-anmeldelse «The Book of Boba Fett»: Best uten hjelm

Kun for de som virkelig elsker Boba Fett. De bør det sporenstreks bli enda flere av.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«The Book of Boba Fett»

Amerikansk actionserie i sju deler

Regi Robert Rodriguez

Serieskaper: Jon Favreau

Med: Temuera Morrison. Ming-Na Wen, David Pasquesi, Jennifer Beals m.fl.

Premiere på Disney+ onsdag 29. desember



Har man forholdt seg passe likegyldig til Star Wars-universet er det gode muligheter for at Boba Fett har gått en lysår forbi. I den opprinnelige filmtrilogien ser man dusørjegeren i knappe seks minutter før han faller i gapet til Sarlacc i «Return of the Jedi» (1983).

«The Book of Boba Fett» er likevel det nyeste argumentet for å fortsatt abonnere på Disney+, og definitivt ikke for de likegyldige. Den er heller ikke for de som tror at alt i Star Wars absolutt må forholde seg til Luke Skywalker og hans tildels dysfunksjonelle familie.

I forrige sesong av «The Mandalorian» dukket den grønnkledde bak visiret som Teslas logo virker tungt inspirert av, sjokkerende nok opp i live. En aldrende hevner, som avsluttet sesongen med å kaste en beleilig korpulent Bib Fortuna fra tronen i Jabba the Hutts palass.

UTEN: Boba Fett (Temuera Morrison) i et besindig øyeblikk. Her uten hjelm.

Herfra utvider serieskaper Jon Favreau (nei, ikke han) Star Wars-universet videre og gjør Boba Fett (Temuera Morrison) til ny daimyō på Tatooine, sammen med Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Slik fråtser man i både de åpenbare og mindre åpenbare japanske kulturreferansene George Lucas har lent seg mot. Og bedriver mektig fanfrieri ved å kaste inn kjente karakterer og scener.

Gjerne i forbifarten.

Regissør Robert Rodriguez tar seg god tid til å videreføre western og samurai-inspirasjonene som gjorde «The Mandalorian» til en nærmest meditativ opplevelse. De ti første minuttene er for eksempel helt uten dialog.

Temuera Morrison (En gang var vi krigere) er god både med og uten dialog. Aller best uten hjelm. Hans Boba Fett er klokere og tettere på Bruce Willis enn man kanskje først skulle tro.

Ming-Na Wen som Fetts livbundne assistent Fennec Shand tilfører serien mer menneskelighet og bedre kampteknikk. De lettbente replikkvekslingene dem i mellom er gode uten å slå gnister.

SAMMEN: Boba Fett (Temuera Morrison)og Fennec Shand (Ming-Na Wen) i et besindig øyeblikk.

Favreus manus tar seg selv betraktelig mindre høytidelig enn den tildels andektige morserien. Viktigere: Manus har, som «The Mandalorian» noe å fortelle, og en godt gjennomtenkt idé i bunn.

Tidlig blir det klart at hovedpersonen tar betydelig mer samfunnsansvar enn Din Djarin. Det gis tilfredstillende, men kanskje vel åpenbare forklaringer på mye man har lurt på. Inkludert hvordan Boba Fett unnslapp skjebnen som Sarlacc-føde.

Så får det heller være at første episode mangler den store, sjokkerende tvisten, slik «The Mandalorian» smalt til med det eksplosive fenomenet «Baby Yoda».

Denne første knappe halvtimen klarer nok en gang vise at Star Wars uten George Lucas ikke trenger å være det kopimaskindrevne surret som J.J. Abrams-filmene har slitt med.

Anmelderen har fått se første episode