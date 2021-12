TIDLIGERE DELTAGERE: Disse var med i den forrige norske versjonen av realitykonseptet. Hva som skjer med serien nå er uvisst.

Ingen planer for ny sesong av norske «Love Island»

Hva som skjer med den allerede planlagte sesongen, som TV 2 utsatte i fjor, har kanalen ikke tatt stilling til.

Av Siri Berge Christensen

En rekke deltagere var klar for innspilling av en ny sesong av den norske versjonen av «Love Island» på Gran Canaria i januar tidligere i år.

Men på grunn av coronasituasjonen stanset TV 2 innspillingen av kjærlighetsserien noen måneder før avreise. Kanalen uttalte likevel at de ønsket å gjennomføre innspillingen av «Love Island» på et senere tidspunkt.

Nå, ett år senere, har de derimot ingen planer om å gjenoppta den.

– Vi har ingen umiddelbare planer om å ta opp igjen dette formatet i norsk versjon, sier programdirektør Kathrine Haldorsen til VG.

– Hva er årsaken?

– Pandemien tvinger oss fremdeles til å produsere mest mulig i Norge, og vi er også godt dekket med andre spennende prosjekter.

Da innspillingen ble stoppe i fjor uttalte programleder Morten Hegseth at han var skuffet.

– Og den casten som var i ferd med å tre inn var legendarisk, så jeg håper Tinderen deres blir slettet og at de ikke møter noen før vi kan spille inn neste sesong, uttalte han.

Hegseth sier nå at han ikke vet hva som skjer med konseptet.

– Jeg er blodfan av konseptet, men om det videreføres vet jeg ikke. Uansett var det en fantastisk opplevelse å få lage en sesong for TV 2, sier han.

På spørsmål om hva som skjer med den planlagte sesongen svarer TV 2:

– Det har vi ikke tatt stilling til, sier Haldorsen.

