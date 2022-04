UVENNER: Kylie Jenner (t.v.) og Blac Chyna – her avbildet ved ulike anledninger i henholdsvis 2021 og 2019.

Kylie Jenner i retten: Vitnet om angivelige truende meldinger fra Blac Chyna

Mandag var det Kylie Jenners tur til å innta vitneboksen i rettssaken mellom Blac Chyna og Kardashian-klanen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Blac Chyna (33), tidligere realitykjendis og modell, krever nær 900 millioner kroner i oppreisning fordi hun mener Kardashian-familien har lagt karrieren hennes i grus.

Kylie Jenner (24) snakket om angivelige trusler fra Chyna i rettssalen i Los Angeles Superior Court.

– Jeg husker at jeg en gang våknet til truende tekstmeldinger. Ut fra det jeg erindrer, sendte hun meg flere djevel-emojis og skrev noe som «Teller ned dagene» til at hun skulle banke meg eller noe. Jeg vet ikke hva hun mente, vitnet Kylie ifølge People.

– Jeg tolket det som en tom trussel, la hun til.

Kylies halvbror Rob Kardashian (35) var tidligere samboer med Chyna, og de har en datter på fem år sammen. Forbindelsene er også mer innviklet enn som så – for på den tiden Rob og Chyna var sammen, var Kylie kjæreste med artisten Tyga (32), som tidligere var sammen med Chyna – og som har en sønn på ni år med henne.

RETTSTEGNING: Skisser fra rettssalen i Los Angeles 19 april, hvor Khloe Kardashian sitter til venstre sammen med Kim Kardashian, Kylie Jenner og Kris Jenner.

Kylie var den andre i familien til å innta vitneboksen. Først ute var moren Kris Jenner (66), som i sin forklaring blant annet uttalte at hun via Kylie og Tyga for ti år siden skal ha fått høre at Chyna hadde drapstruet Kylie.

Kylie og Tyga brøt med hverandre i 2017, og Kylie er nå sammen med artist Travis Scott (30), som hun har to barn med.

Les også Blac Chyna om nakenbildene: – Jeg ble knust Nå har Rob Kardashian (30) fått besøksforbud.

Forholdet mellom Chyna og Rob ble behørig dokumentert i realityserien «Rob & Chyna» i 2016, før bruddet var et faktum året etter.

Siden har Chyna, som før også var venninne med Kardashian-søstrene, ligget i betent strid med Rob og familien.

Oppløpet til det pågående rettssaken startet allerede i 2017, da Chyna saksøkte Rob og andre i familien for å ha skadet merkevaren hennes og angivelig å ha drevet med verbal og fysisk mishandling av henne.

Alt toppet seg da Rob i 2017 la ut nakenbilder av Chyna på Instagram.

Chyna, som opprinnelig heter Angela White, klandrer også Kardashian-klanen for å ha skylden til at «Rob & Chyna» ble tatt av skjermen etter bare én sesong.

Hun har for øvrig tidligere søkt retten om å få bruke Kardashian som etternavn, men fått avslag.