NY GJENG: Robin Hofset, Victoria Skau og Lilli Bendriss slår seg sammen for å formidle det uforklarlige.

Jakter spøkelser på TV: − Fikk frysninger, gåsehud og hjertebank

Youtuberne Victoria Skau (22) og Robin Hofset (30) har fått rollene som spøkelsesformidlere for yngre, mens Lilli Bendriss (75) «hacker åndeverdenen» for åpent kamera.

Publisert: Nå nettopp

Etter 17 sesonger besluttet Discovery og TVNorge å legge ned «Åndenes makt» og satse yngre. Resultatet er «Spøkelsesjegerne» som kommer rundt halloweenhelgen.

Victoria Skau har lenge hatt YouTube-serien «Det uforklarlige», mens Robin Hofset først og fremst er kjent for gaming under navnet RobTheSir.

– Hvordan gikk veien fra gaming til spøkelsesjakt?

– Det er bare tilfeldigheter, hevder Robin.

Mannen med utstyret

– Egentlig skulle jeg bare hjelpe Victoria og være statist – en fyr som skulle ha maskinene så de kunne teste og ha prøveinnspilling. Men så fikk jeg melding etterpå hvor det sto: «Har du lyst til å være med? Vi likte deg.», forteller han.

– Da ble du mannen med utstyret, ler Victoria.

– Vi ler av den ennå, altså? Ja, da ble jeg mannen med utstyret, sier Rob smilende.

Rollen er nettopp den at Hofset har ansvaret for de ulike instrumentene de bruker i spøkelsesjakten, som REM-pod, MEL-meter og PMB musikkboks. Disse oppgir de at måler blant annet elektromagnetisk stråling og temperatursvingninger.

TRIO: Slik blir de tre promotert av kanalen.

Mens Victoria lenge har vært nysgjerrig og åpen, beskriver Robin seg som skeptiker:

– Jeg er oppvokst med mamma som har fulgt alt av «Åndenes makt» og tror på alt det der, og en pappa som er stikk motsatt. Så jeg har vært litt midt imellom, sier han og legger til:

– Jeg tror det er noe mer. Jeg håper i hvert fall det er noe mer i livet enn det vi vet. Etter å ha vært med på det prosjektet her har jeg fått oppleve litt av hvert, og det har vært veldig gøy.

«Hacker åndeverdenen»

På spørsmål om hva som er forskjellen på ånder og spøkelser, sier Bendriss at ånder er mennesker som har «gått inn i lyset» med hele seg etter at personen er død. Ifølge henne går 99 prosent til åndeverdenen, men det kan være traumer, uforløste ting eller noe personen er besatt av som kan gjøre at en del av dem blir hengende igjen – som et ekko av menneskets opplevelser. Da kan vi få det som folkelig blir kalt «spøkelser».

INN I MØRKET: Robin Hofset, Victoria Skau og Lilli Bendriss spilte inn episodene i vinter.

– Mens vi lever, blir våre historier tatt opp på et kamera og lagret i en computer. Og det programmet kan man åpne, og da kommer historiene ut, sier Lilli.

– Så du er en hacker?

– Ja, nettopp! Jeg går inn der alt er lagret, og hacker det, sier hun og smiler.

Tror du på spøkelser? Ja Nei Er i tvil

Selfier med 12-åringer

Mens Bendriss i «Åndenes makt» beskriver rollen sin som en som renser og forløser delen som henger igjen – en som hjelper spøkelsene over i åndeverdenen, er rollen hennes i «Spøkelsesjegerne» å observere og formidle historier.

– Men vi har lurt oss til å hjelpe noen over uansett, påstår hun med et smil.

– Vi er ikke ute på noe skremselspropaganda. Jeg gjør det jeg alltid har gjort – mer eller mindre. Men jeg synes det har blitt herlig med kombinasjonen med disse to unge. Jeg er stadig forbauset over at 12-åringer er de som kommer løpende på flyplasser og spør om selfie, forteller Lilli.

VEISKILLE: Robin, Lilli og Victoria på Frogner i forkant av premieren.

I serien har de oppsøkt åtte steder som er kjent for å skulle være hjemsøkte. De er blant annet på sanatorium i Luster og i et gammelt fengsel i Halden.

– Hva har overrasket dere mest i jobbingen med serien?

– Jeg har vært på mange hjemsøkte steder, men jeg har aldri hatt med meg en klarsynt eller maskiner. Så det å se samspillet mellom Lilli og det paranormale utstyret vi har, det overrasket meg veldig – for jeg har bare prøvd å føle selv, og ikke fått noe bekreftet. At det har vist seg å skje så ekstremt mye, det overrasket meg veldig, sier Victoria og legger til:

– Det har vært mye rørende også. Vi har grått og hatt alle mulige følelser.

Kan du tenke deg å se det nye programmet? Ja Nei Er nysgjerrig, men usikker

Fryktet «kleint» TV

Robin mener serien har gitt ham et nytt syn på spøkelser.

– Jeg har alltid vært veldig skeptisk, og da jeg først fikk instrumentene og skulle ta dem med hjem og teste dem, var det ingen lyd. Jeg tenkte «Dette her blir skikkelig kleint». Men så kom vi til stedene, og så kom det masse lyder, tegn og temperaturendringer. Instrumentene responderte når Lilli snakket eller stilte spørsmål, så det var utrolig spennende, forteller han.

les også Victoria Skau om kjærlighetssorgen: – Veldig tabu og flaut

– Hva var det skumleste dere opplevde?

– Vi har en episode hvor vi overnatter på en herregård. Hele den herregården er det ekleste jeg har vært med på. Det er et sted der Lilli sier «Nå må vi ut!». Et sted Rob og jeg ender opp med å sove, uten produksjonen, bare egne kameraer. Det er en natt jeg aldri kommer til å glemme. Det var den verste natten i mitt liv, jeg tuller ikke! Sier Victoria.

ÅPEN: Victoria Skau har i mange år hatt en egen YouTube-serie der hun undersøker tilsynelatende uforklarlige fenomener.

For Robin er det en episode i fengselet som gikk spesielt inn på ham.

– Det var et punkt da hvor jeg skulle gå tilbake alene for å hente batterier til det ene instrumentet mitt. Og plutselig begynner det ene sensoren vi har satt opp å ule og gå. Jeg trodde helt oppriktig det var en kameramann som tullet med meg. Men så kommer han ned fra et helt annet sted. Akkurat da fikk jeg frysninger og gåsehud – og hjertebank, forteller han.

– Hva sier dere til folk som sier at spøkelser bare er tull?

– Alle skal få tro på akkurat det de vil. I serien får du se alle sidene av det: Lilli som har gjort dette i så mange år, jeg som er supernysgjerrig og Rob som er skeptisk. Alle blir inkludert og alle som ser på kan relatere. Jeg respekterer alle som ikke tror på det, men jeg har lyst til å skrike ut «Dere må være med for å oppleve det!». Vi kan ikke selv forklare det vi opplever en gang. For noen av tingene er helt uforklarlige, understreker Victoria.