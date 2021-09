SKUESPILLER: Tanya Fear på kortfilmfestivalen TriForce i London i desember 2018.

Skuespiller Tanya Fear meldt savnet i Los Angeles

Familien og manageren til den 31 år gamle britiske skuespilleren fortviler.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tanya Fear (31), som har figurert i TV-serier som «Doctor Who», «Unge Inspektør Morse» og «Spotless», skal ikke ha gitt lyd fra seg på flere dager.

Nå har pårørende gått ut med offentlig etterlysning i sosiale medier, i håp om å få hjelp til å lokalisere skuespilleren, som har sin base i Los Angeles.

Både britiske og amerikanske medier, som Sky News, BBC, Today og ABC News, omtaler det familien og manageren mener er en forsvinningssak, og som nå får oppmerksomhet under hashtagen #FindTanyaFear.

Manager Alex Cole sier til ABC News at alt sto bra til med Fear, også kjent fra filmen «Kick-Ass 2», da han var i kontakt med henne i forrige uke.

– Hun har hatt en strålende karriere etter at hun kom hit, og dette er bare begynnelsen, sier Cole om 31-åringen, som på filmnettstedet IMDB.com står oppført med en rekke kortfilmer det siste halvannet året.

– Vi er selvsagt bekymret, og håper å finne ut at alt dette er en enkel misforståelse, og at vi finner henne, sier manageren.

De første medierapportene gikk ut på at hun sist ble sett nær hjemmet sitt i området Hollywood Bowl 9. september, men mandag ettermiddag norsk tid skriver de pårørende på Twitter at hun skal ha blitt observert i en matvarebutikk på Santa Monica Boulevard søndag.

Britiske The Telegraph skriver at bekymringen øker etter hvert som timene går uten at skuespilleren er gjort rede for.

Politiet i Los Angeles bekrefter overfor ABC News at en savnet-melding ble registrert hos dem 9. september.

Fear skrev på Instagram for en uke siden at hun hadde opptrådt med sitt aller første standup-show i Los Angeles.