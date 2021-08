PRØVER NYE TING: Jojo Siwa blir med i amerikanske «Skal vi danse». Her på en kjendis-softballkamp i Denver i juli i år.

JoJo Siwa (18) blir historisk

Youtuber JoJo Siwa blir den første deltageren i amerikanske «Skal vi danse» som danser med en partner av samme kjønn.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Dermed hopper JoJo etter norske Joakim Kleven (28) som ble den første til å konkurrere med en dansepartner av samme kjønn i Norge.

«Dancing With the Stars», som programmet heter i USA, skal i gang med sin 30. sesong i september.

PRISUTDELING: Jojo Siwa på Streamys Premiere Awards i Santa Monica i California i desember 2019.

Mediehuset ABC røpet torsdag de to første deltagerne: youtuber, danser og sanger Siwa og gymnast og OL-deltager Suni Lee (18).

Ifølge blant andre Reuters blir Siwa den første i det amerikanske programmets historie som konkurrerer med en dansepartner av samme kjønn.

Tidligere i år sto Siwa fram som skeiv og panseksuell, og i en video delt på Instagram torsdag sier hun at hun gleder seg veldig til å være med på programmet og til å danse med en jente.

Siwa har over 12 millioner abonnenter på sin Youtube-kanal «Its JoJo Siwa» og har over 36 millioner følgere på TikTok. I fjor havnet hun på Times liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden.

RØD LØPER: Siwa på Nickelodeon's Kids' Choice Awards i Los Angeles i mars 2019.

Hun deltok i sin første danse-reality i 2013, og ble kjent gjennom to sesonger med «Dance Moms» fra 2015.

NB: Det skal sies at britene var tidligere ute enn både Norge og USA: «Strictly Come Dancing» stilte med et dansepar av samme kjønn i 2020.