LEI: Kim Kardashian, her på Forbes Women's Summit i New York i 2017.

Kim Kardashian krever skilsmisse – Kanye West nekter

Kanye West (44) gjør alt han kan for å forsinke rettsprosessen, mens Kim Kardashian (41) lengter etter å skilles.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

West, eller Ye som han nå kaller seg, opplyste retten i Los Angeles for en uke siden at han motsetter seg skilsmisse.

Onsdag denne uken gikk Kardashian derfor rettens vei enda en gang med krav om at hennes fraseparerte eksmanns forsøk på å trenere saken, blir stoppet.

I rettspapirene skriver realitydronningen at West «forårsaker skade ved å holde på som han gjør».

Rapperen har de siste ukene vært svært aktiv på Instagram, der han gjennom en rekke poster og bilder har langet ut mot en rekke personer, ikke minst Kardashians nye kjæreste, «Saturday Night Live»-komiker Pete Davidson (28).

«Herr West har gjennom sine handlinger gjort det klart at han ikke aksepterer at ekteskapet er over. Han har spredt privat kommunikasjon og feilinformasjon om private familieforhold og barneomsorg, noe som har resultert i følelsesmessig belastning», heter det i den nye søknaden fra Kardashian, ifølge ABC News.

RAPPEREBELL: Kanye West, her på tribunen under Super Bowl tidligere denne måneden.

«Jeg lengter sterkt etter skilsmisse», skriver hun og sier at hun forgjeves har forsøkt å holde skilsmissedetaljene unna offentligheten.

«Men Kanye har ikke gjort det. Jeg tror at dersom retten avslutter vårt ekteskap, vil det hjelpe ham til å akseptere at ekteskapelige forhold er over», skriver hun om eksen.

Kardashian presiserer at «et fredelig samarbeid» når det gjelder omsorgen for deres fire barn, først kan starte når skilsmissen er i havn.

West gikk tidligere denne måneden ut på Instagram og beklaget at han hadde vært ufin mot Kardashian ved å poste som han har gjort. Det gikk imidlertid ikke mange dagene før han var i gang igjen.

Kim søkte om skilsmisse i februar i fjor. Kanye på sin side har vært motvillig hele veien.

Kanye West: – Hun er fortsatt kona mi

«Både Kanye og jeg fortjener muligheten til å skape oss nye liv. Derfor ber jeg retten om at de innvilger skilsmisse og setter sluttstrek for min sivilstatus som gift», skrev Kim i en ny anmodning til retten like før jul i fjor.

Hun søkte da rettens medhold i å få innvilget en såkalt hasteskilsmisse, som innebærer at partene kan bli formelt skilt på papiret selv om det økonomiske oppgjøret og andre forhold knyttet til bruddet ikke er ferdigbehandlet i retten.

Kardashian og West skrev under en avtale om særeie før de giftet seg i 2014.