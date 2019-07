VENNER: Dylan Minnette som Clay og Katherine Langford som Hannah i sesong 1. Foto: Beth Dubber/Netflix

Netflix endrer selvmordsscene etter kontrovers

To år etter at TV-serien «13 Reasons Why» skapte bølger med sin grafiske fremstilling av et selvdrap, har strømmegiganten endret scenen.

Det var våren 2017 Netflix fikk hard medfart for hvordan de skildret et selvdrap i serien «13 Reasons Why». Etter en måneds tid med kritikk og påstander om at de glorifiserte selvmord og ikke viste tenåringer at det finnes alternativ til å sitt eget liv når man har det vanskelig, la Netflix inn en ekstra advarsel i starten av den første episoden. Før det inneholdt kun tre av de tretten episodene advarsler: Én for skildring av selvmord og to for avbilding av voldtekt.

«13 Reasons Why» handler om 17 år gamle Hannah Baker som tar sitt eget liv etter å ha følt seg mobbet og utestengt. Hun etterlater seg 13 kassettopptak, hvert av dem ment for mennesker hun mener må ta sin del av skylden for at hun nå er død.

Ifølge en rapport som kom denne våren, var det en økning i selvmord blant ungdommer i USA etter premieren på første sesong av serien.

Tirsdag kom Netflix med en uttalelse der de opplyser at de har redigert selvdrapsscenen fra første sesong nå i forkant av at sesong 3 kommer senere i sommer, melder The Hollywood Reporter.

Strømmetjenesten skriver at de har hørt fra mange at seien har hjulpet dem til å snakke om vanskelige temaer og å få hjelp, men de skriver samtidig at de i forkant av sesong 3 har vært oppmerksomme på den pågående debatten om serien, og at de i samråd med flere medisinske eksperter på selvmordsforebygging har bestemt seg for å redigere scenen der Hanna tar livet sitt.

VANSKELIG TEMA: Dylan Minnette som Clay Jensen og Katherine Langford som Hannah Baker. Foto: Beth Dubber/Netflix

Scenen de referer til fant sted midtveis i sesong 1 og varte i nær tre minutter. Ifølge THR viser den nye versjonen ikke lenger selve drapet, men klipper fra et bilde av at Hannah ser seg selv i speilet, til foreldrenes reaksjon på selvdrapet.

«Vi tror denne endringen vil hjelpe serien til å gjøre mest mulig godt for flest mulig, samtidig som den vil minske den potensielle risikoen for spesielt sårbare unge seere», skriver serieskaper Brian Yorkey i en uttalelse tirsdag.

Den ferske studien hevdet å finne en 28,9 prosent økning i selvmord blant unge amerikanere i aldersgruppen 10–17 år i måneden etter serien hadde sin premiere i slutten av mars 2017. Økningen forskerne så i april var større en noen annen måned i den femårsperioden de undersøkte, som var fra 1. januar 2013 til 31. desember 2017. Spesielt unge menn dro statistikken opp.

Ifølge THRs kilder fører hver ny sesong til at et nytt publikum av unge seere begynner å se serien fra første sesong.

Sliter du, eller kjenner du noen som sliter? Besøk mentalhelse.no eller ring hjelpetelefonen 116 123.

Publisert: 16.07.19 kl. 11:06 Oppdatert: 16.07.19 kl. 11:34