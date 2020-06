LYKKELIGE: Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom, ofte sett på røde løpere, nyter den nye hverdagen. Bilde til høyre viser Petter i nytt arbeidsantrekk. Foto: NTB scanpix og PRIVAT

Petter Pilgaard fikk drømmejobben: – Stolt som en hane!

Petter Pilgaard (40) har fått sommerjobb og prøvetid i Hadeland Maskindrift AS. «Å surre rundt i dress» er han ferdig med.

Nå nettopp

«Her kommer elsklingen hjem etter første uken på jobb», skrev en stolt samboer, Vendela Kirsebom (53), på Instagram fredag under et bilde av Petter i arbeidsklær.

Petter er minst like stolt selv.

TV-profilen, kjent fra blant annet «Paradise Hotel», «Farmen kjendis» og «Vendela + Petter», har nemlig fått oppfylt guttedrømmen. Normalt liker 40-åringen å sove lenge om morgenen, men nå nærmest fryder han seg over å stå grytidlig opp.

– Gleden trumfer trøttheten. Jeg har aldri vært så «happy» over å gå på jobb noensinne. Det er jo dette jeg skal drive med. Nå må jeg bare stå på og vise at jeg har noe der å gjøre, sier han entusiastisk til VG.

les også Vendela Kirsebom vil stå hvit brud: – Får se om folk tror på oss da

At Petter har drømt om å kjøre gravemaskin siden han var guttunge, vet alle som har fulgt ham på TV. Ønsket ble ikke mindre etter at han ble kjent med entreprenør Leif Einar «Lothepus» Lothe (50) under «Farmen kjendis».

Men først da supermodellkjæresten overrasket Petter med gravemaskinkurs for to år siden, ble drømmen en realitet.

– Det er takket være Vendela at jeg har mulighet. Hun sørget for at jeg fikk lappen på gravemaskin, hjullaster og dumper. Og det er dette som er meg. Jeg skal ikke surre rundt i dress. Tidligere har jeg misforstått helt hva jeg skal drive med.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

«FARMEN»: Petter Pilgaard, Vendela Kirsebom og Leif Einar Lothe under innspillingen i 2016, et halvt år før serien gikk på lufta. Petter og Vendela hadde ikke rukket å bli kjærester. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

– Men hva skjer med din plass i rampelyset nå?

– Vi får se hvor mye tid denne jobben tar, om det blir mulighet til å gjøre andre ting ved siden av. Jeg har allerede sagt nei til enkelte TV-ting for å prioritere dette. Så jeg går «all in».

Sommerjobben fikk Petter ved hjelp av en venn, som introduserte ham for en av sjefene i firmaet. Siden Hadeland Maskindrift har kontrakt med Oslo kommune, betyr det at Petter enn så lenge kan jobbe i egen by.

– Håper er jo at de skal synes at jeg duger, så jeg får forlenget avtale, sier Petter.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Petter liker å møte på jobb og ikke vite helt fra dag til dag hva han blir satt til. Den første uken gikk mest med til gressklipping.

– Det kan dreie seg om snøbrøyting, kosting, og alt som kommunens drift trenger hjelp til – graving, asfaltlegging, vedlikehold, tømme søppel i parker og plukke opp hensatte ting. Jeg bare elsker det og er stolt som en hane!

Petter nyter å være ute og anstrenge seg fysisk. Han skryter også av kule og dedikerte kolleger, og god stemning i brakka kl. 07 om morgenen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Med dette er 40-åringen et stort skritt nærmere drømmen om å starte egen business – Pilgaard Maskin AS.

– Nå får jeg lært meg hvordan dette fungerer. Og så får jeg vist for meg selv og andre at livet kan ta nye veier, og at det aldri er for sent å følge drømmene. Man må bare tørre.

På sidelinjen står Vendela og heier. Hver dag smører hun lunsjpakke til kjæresten.

– Gutta synes jo det er helt utrolig at jeg dukker opp der med matpakke og ordentlige arbeidsklær, ler Petter, som synes det er fantastisk å bli backet av forloveden.

les også Vendela Kirsebom etter spøken om aldersforskjell: – Mange heier

Vendela er lykkelig på Petters vegne.

– Jeg ser at han virkelig elsker dette. Petter har snakket om graving helt siden jeg møtte ham. Jeg er kjempeglad for at gaven min resulterte i dette.

– Hva synes du om at han nærmest legger vekk dressen heretter?

– He he, han er fin i dress også. Han kler begge deler, svarer hun.

– Men Petter, hvorfor har du aldri gjort dette før, hvis det har vært et så stort ønske i alle år?

– Ja, si det. Det lurer jeg på selv også. Anledningen har liksom ikke bydd seg. Jeg er vokst opp i Bærum og bor i Oslo, og har ikke møtt de rette folkene. Men hele livet har jeg stått og beundret arbeidskarene som jobber der ute. Alt åpnet seg da jeg møtte Lothe på «Farmen». Og Vendela, sier han.

Publisert: 06.06.20 kl. 16:43

Les også

Fra andre aviser