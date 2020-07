LANGT FRA HVERANDRE: TV 2 ga egentlig opp å finne en midlertidig løsning, men nå har de likevel blitt enige. Torsdag i forrige uke møttes kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand og kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia til debatt i Dagsnytt 18. Foto: Krister Sørbø, VG

TV 2: Get-kunder får TV 2-kanalene tilbake

Det gjenstår fortsatt krevende forhandlinger, selv om en midlertidig avtale er på plass mellom TV 2 og Telia.

Det er bare en uke siden TV 2 sa til VG at de ga opp å finne en midlertidig løsning på konflikten med Telia. Nå har de likevel blitt enige.

– TV 2 er glade og lettet over å ha fått den midlertidige avtalen på plass, og at seerne er ute av skvisen. Vi vet at mange har savnet TV 2. En midlertidig løsning har vært vårt hovedfokus gjennom hele juni. Men det gjenstår fortsatt veldig krevende forhandlinger, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 i en pressemelding.

– På vegne av våre kunder er vi glade for at TV 2s kanaler nå er tilbake. Vi vil samtidig beklage situasjonen som har vært den siste måneden overfor våre kunder. Vi har funnet en god midlertidig løsning for begge parter, og vi ser frem til å jobbe sammen for å bli enige om en ny langsiktig avtale så raskt som mulig, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør for Telia Norge.

TV 2 og Telia skal fortsette å forhandle videre om en ny langsiktig avtale. Avstanden mellom partene har så lang vært stor, men både Telia og TV 2 er innstilte på konstruktive forhandlinger videre, heter det i pressemeldingen.

Administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 Olav T. Sandnes. Foto: Trond Solberg

Det har lenge foregått en høylytt krangel mellom TV 2 og Telia. 19. juni manglet over en million seere tilgang til kanalene. Telia mente den gang at TV 2 hadde sendt ut en falsk pressemelding, og at de førte seerne bak lyset ved å si at det var oppnådd enighet.

Flere uker med konflikt førte også til at TV 2 mistet seere, og måtte se seg forbigått av Discovery som landet største kommersielle TV-hus.

Publisert: 03.07.20 kl. 22:23

