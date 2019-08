ETTERFORSKER: I «Besatt» spiller Anders Baasmo Sander, som må etterforske en mystisk sak. Foto: Per Arnesen /Miso Film / Viaplay

Anders Baasmo om festing: – Tror jeg har peaket

HAUGESUND (VG) For sin nye TV-rolle måtte Anders Baasmo (43) lære politiarbeid og bli hyppig dynket med vann – samtidig som han var nybakt pappa privat.

Oppdatert nå nettopp

I krimserien «Besatt» spiller han politimannen Sander, som sammen med Anders Danielsen Lies rollefigur Max må nøste opp historien bak hvorfor fire unge gutter blir funnet druknet i et tomt basseng.

Begge etterforskerne har sine skjeletter i skapet, og de må samarbeide på tvers av svært ulik tilnærming til saken. Det hele skjer på et bakteppe av noe muligens overnaturlig – og mens hele Oslo ser ut til å være oversvømt.

SERIEBRØDRE: Anders Danielsen Lie og Anders Baasmo har spilt brødre på serie før. Nå spiller de politikolleger - og motsetninger. Foto: Per Arnesen /Miso Film / Viaplay

– Det ser veldig vått ut. Hvordan var innspillingen?

– Ja, det var ikke hver dag man var like motivert for å bli dynket ned i vann i forskjellige versjoner. Det gikk jo greit, det var noen våtdrakter under kostymene av og til. Men det å ta av og på seg våtdrakt er jo krevende i seg selv, sier Baasmo og ler.

– Det å ta på deg våtdrakt seks om morgenen er ikke alltid så gøy. Men jeg synes det fungerer veldig godt – man føler at det er fuktig og sanselig.

Fakta «Besatt» * Krimserie med overnaturlige elementer fra Miso Film. * Består av åtte episoder som får premiere på Viaplay og TV3 31. oktober. * Med blant andre Anders Danielsen Lie, Anders Baasmo, Selome Emnetu og Marius Kolbenstvedt. * Rune Denstad Langlo og Eirik Svensson har regi. * Serien er skapt og skrevet av Megan Gallagher. Vis mer

Trivdes i vanntank

I én av scenene ser vi ham liggende i en seng omgitt av vann og buktende åler.

– Det var en hel dag i en tank på Jar. Det var en fin dag det, synes jeg! Det var godt og lunkent, for de var flinke til å holde vannet temperert. Det var dager det var kaldere, men akkurat den dagen gikk det bra, understreker skuespilleren.

FIMPAR: Anders Baasmo og Marie Blokhus på den røde løperen for Amanda-utdelingen i Haugesund i 2017. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Innspillingen foregikk våren i fjor, rundt tiden Baasmo og skuespillerkjæresten Marie Blokhus fikk sitt første barn.

– Det var hektisk det! Men så kunne jeg ta meg en god, lang pappaperm etterpå. Det har vært masse fri etterpå, så det har vært godt, sier han.

Produksjonen hadde en pensjonert politimann på settet som ble konsultert på det praktiske. De var også på møte hos politiet i forkant for å få innføring i hvilke regler som gjelder– så Baasmo visste hvilke hans rollefigur kunne tøye. Sander er en politimann som tar noen snarveier. Han sier også rett ut hva han mener, og synes det å være politisk korrekt er noe tull.

– Forvirrende privat

– Hvordan er du – direkte eller «PK»?

Baasmo drar litt på det.

– Ååå. Jeg pleier å si at «I’m a little bit of everything». Jeg er jo en kjernespaltet type, så det er veldig forvirrende privat, men veldig bra for business.

Han ler.

FESTIVALKLAR: Anders Baasmo på plass i Haugesund - en liten tur før han ferdigstiller «Børning 3». Han forteller at han nå bruker Anders Baasmo uten Christiansen til slutt, for å forenkle navnet i jobbsammenheng. Foto: Ingvill Dybfest Dahl / VG

– Jeg kan gå i alle retninger! Jeg føler meg hjemme i mye. Det er jo noe av målet med å være skuespiller at man skal kunne kjenne seg igjen i en rollefigur, og føle det er veldig likt meg. Så når jeg ikke jobber, vet jeg ikke hvem jeg er. Jeg blir helt hjelpesløs når jeg ikke jobber, Det er vanskelig å ikke ha en utkrystallisert person av seg selv hele tiden, sier han spøkefullt.

– Nei, da! Det går så greit! Og nå er det papparollen – det er også en rolle.

– Er du god på den?

– Jeg kan ikke si noe annet. Jeg koser meg!

Papparollen er også årsaken til at Anders Danielsen Lie ikke kunne være til stede på presentasjonen av serien i Haugesund: Han venter i disse dager sitt andre barn med kona Iselin Steiro. Men Baasmo satte stor pris på samarbeidet dem imellom under innspillingen. Anders og Anders spilte brødre i NRK-serien «Koselig med peis» som kom i 2011.

– Vi hadde veldig god erfaring fra den gangen. Nå ble det litt sånn «om du blir med, blir jeg med!». Det hjelper jo på å ha en motspiller man respekterer og har lyst til å leke med. Og så var det regissørene Rune (Denstad Langlo) som jeg kjenner godt fra før og Eirik (Svensson) som jeg har hatt lyst til å jobbe med. Det var veldig lett å si ja til det, sier Baasmo og legger til:

– Det passet også veldig godt for min livssituasjon akkurat da å ha en jobb som gjorde at jeg kunne være i Oslo mesteparten av tiden, pluss at jeg kunne ta lang pappaperm etterpå. Det ble en kombinasjon av alt det.

– Har peaket på festing

Tidligere denne uken hadde serien festpremiere under Den norske filmfestivalen i Haugesund, mens resten av landet må vente til premieren på Viaplay og TV3 31. oktober. Selv måtte Baasmo reise grytidlig til Tyskland påfølgende morgen for innspillings-innspurt av «Børning 3».

– Hvordan er du på festpremierer?

– Jeg vil jo si jeg har vært blant de beste på fest. Jeg er generelt god på fest! Men nå er det stillere enn det pleier, og jeg skal fly veldig tidlig i morgen. Pluss at alderen ... Jeg klarer nok ikke å toppe mine tidligere fester i Haugesund. Jeg tror jeg har peaket, sier han og ler.

Publisert: 21.08.19 kl. 21:01 Oppdatert: 21.08.19 kl. 21:32