FIKK IKKE ET ENESTE ANFALL: Vivian Kvarven synes hun oppførte seg pent på «Farmen» - Jeg som egentlig hater rot og som blir i dårlig humør av ting som ikke er organisert, jeg fikk ikke et eneste anfall, sier hun. Foto: Mattis Sandblad

Vivian måtte forlate «Farmen»: - Gledet meg til å komme hjem

Søndag kveld var det Vivian Kvarven (47) som måtte forlate «Farmen». - Der og da var det helt greit. Jeg gledet med til å komme hjem og tilbake til hverdagen igjen etter fem uker på gården.

Det sier Vivian til VG.

– Men samtidig ble det vemodig å tenke på at dette var siste episoden i «Farmen» jeg var med i. De som er med lenger får jo tettere bånd. Og jeg må innrømme tenkte mye på om det var noe jeg kunne gjort annerledes den siste uken. Men det er lett å være etterpåklok og når du er inni en slik boble som på «Farmen» hender det at skjebnen spiller deg et puss. Marte hadde forberedt seg godt, så det var ikke noe å si på det, fortsetter Vivian.

GODT FORBEREDT: Vivian synes at Marte Flobergseter (22) var godt forberedt da de to møttes til kamp om fortsatt plass i «Farmen». Foto: TV 2

Vel hjemme og med oppholdet på «Farmen» litt på avstand, angrer hun ikke på noe.

– På forhånd hadde jeg bestemt meg for at fikk briste eller bære. Jeg ville være slik jeg er. En ting har jeg lært: Jeg kan virkelig være en tålmodig person når jeg virkelig vil. Jeg som egentlig hater rot og som blir i dårlig humør av ting som ikke er organisert, jeg fikk ikke et eneste anfall. Tiltross for at ingen som jobber der inne er kjappe, alle jobber som i sirup. Jeg synes jeg oppførte meg meget bra mens jeg var på «Farmen». Det ville ikke ha skjedd hjemme. Familien min har virkelig sett nye sider av meg, sier Vivian.

Om hun selv kunne hatt lyst til å bli lenger, legger ikke Vivian skjul på at familien var glad for å få henne hjem igjen.

– De syntes jeg hadde vært borte lenge nok. Ektemannen min syntes det var tungt og han måtte ta mange avgjørelser helt alene mens jeg var borte. Samtidig holdt resten av familien på med å pusse opp leiligheten til datteren min. Da var det mange diskusjoner om hva mamma ville ment om dette, men de måtte jo bare ta avgjørelser uten meg. Jeg var jo ikke å få fatt i. Men jeg skal ærlig innrømme at noe ble gjort om etterpå, andre ting måtte vi ta en diskusjon på, sier Vivian.

Hun er ikke på noen måte skuffet over oppholdet på «Farmen». Den siste natten alene i hytten fikk hun mye tid til å tenke. Ekstra hyggelig var det at Agna og Leif Kristian hadde klart å smugle inn et oppmuntrende brev til henne mens hun satt der.

DÅRLIG FØRSTEINNTRYKK: - Førsteinntrykket folk får av meg kan nok være urettferdig. Jeg er en person som kommer bedre ut av det etterhvert som folk kjent med meg. Mange kan nok bli skremt av folk som er så direkte som jeg kan være, sier Vivian. Foto: TV 2

– Først og fremst tenkte jeg at jeg var utrolig heldig som har fått lov til å være på «Farmen» så lenge. Det er jeg veldig takknemlig for. Men for å være helt ærlig, jeg trodde trodde jeg skulle førstekjempekandidat. Det er ikke alle som passer i den rollen. Men førsteinntrykket folk får av meg kan nok være urettferdig. Jeg er en person som kommer bedre ut av det etterhvert som folk kjent med meg. Mange kan nok bli skremt av folk som er så direkte som jeg kan være, fortsetter Vivian.

Likevel synes hun at hun i sum kom veldig godt ut av oppholdet.

– Det var mye kjøkkentjeneste og jeg tok styringen der. Jeg var ute på ukes oppdrag når det passet meg. Jeg tok styringen på kjøkkenet og det var selvfølgelig noen som prøvde seg. Men jeg ville ha det på min måte, sier Vivian.

Hun legger ikke skjul på at det var utfordringer med «Farmen»-reisen tilbake til 1919.

BAST I MELKING: - Agna og jeg var best i melking, men det kom aldri på TV, sier Vivian. Foto: TV 2

– Mangel på renslighet. Jeg vasket tøyet mitt så ofte jeg kunne. Men jeg delte jo seng med folk som ikke tenkte så mye på det. Men hva kan man gjøre med det. Det gikk jo ikke an å vaske sengetøyet så ofte.

I den grad det er noe Vivian er lei seg og skuffet over, handler om klipp og innslag som ikke ble vist på TV.

– Melkingen som Agna og jeg vant kom aldri på TV. Ikke synes jeg mine beste egenskaper som matlaging, sy og strikking - de huslige tingene. Til daglig jobber jeg som driftsleder innenfor fiskeoppdrett, blant annet med salmalaks - og den lille gårdshunden på «Farmen» kalte vi Salma etter lakse-babyene mine, sier Vivian med et smil.

