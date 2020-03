EN DEMAGOG I DET HVITE HUS: Ben Cole som Charles Lindbergh (til venstre) og John Turturro som hans forbundsfelle i «The Plot Against America». Foto: Michele K. Short / HBO

TV-serieanmeldelse «The Plot Against America»: En viktig skuffelse

Ypperste kvalitet i absolutt alle ledd. Likevel en liten nedtur.

Nå nettopp

«The Plot Against America»

Amerikansk TV-serie i seks deler, premiere på HBO 17. mars

Manus: David Simon, Ed Burns, Reena Rexrode, basert på Philip Roths roman

Regi: Thomas Schlamme, Minkie Spiro

Med: Zoe Kazan, Morgan Spector, Winona Ryder, Anthony Boyle, John Turturro, Azhy Robertson, Caleb Malis, Jacob Laval

TV-serier blir ikke mye mer «prestisje» enn «The Plot Against America». Basert på Philips Roths «Konspirasjonen mot Amerika» (2004), og sågar «produsert» og godkjent av den avdøde forfatteren selv. Tunge skuespillere i alle roller.

HBO-seriekvaliteten – stadig høyere enn Netflix’ tilsvarende – er å se i alt. Hjernene bak er de beste folkene som tenkes kan: David Simon og Ed Burns sto bak «The Wire», en av forsvinnende få produksjoner som kan tas alvorlig i en «TV-serien er den nye romanen!»-diskusjon, og førstnevnte har hatt overoppsyn med «Treme», (2010–2013) «Show Me A Hero» (2015) og «The Deuce» (2017–2019) også.

Hva kan gå galt? Ingenting! Og hva går galt? Eh, ingenting. Likevel. «The Plot Against America» kommer en ikke helt under huden. Den kom i hver fall ikke under min – annet enn i rykk og napp.

I SENG MED FIENDEN: Winona Ryder i «The Plot Against America». Foto: Michele K. Short / HBO

Roths berømte kontrafaktiske roman utspiller seg i et USA der flygerhelten Charles Lindbergh, berømt for å ha flydd alene og nonstop fra New York til Paris med sin «The Spirit Of St. Louis» i 1927 – og litt mindre kjent for sine nazisympatier og antisemittiske holdninger – er blitt amerikansk president i 1940 (på bekostning av Franklin D. Roosevelts tredje periode).

Det er Lindberghs sterke motstand mot at USA skal involvere seg i krigen i Europa som utløser valgskredet. Men sakte, men sikkert blir det klart at Lindberghs ønske om å beholde et «godt forhold» til Tyskland ikke bare er nøytralitetspolitikk. Det innebærer også svært dårlige nyheter for USAs minoriteter, spesifikt den jødiske.

Lindberghs program for å omplassere de urbane jødene til den amerikanske landsbygda, er i praksis en pogrom: Han sender dem rett i armene på Klanen. Protesterer du, er du «kommunist».

OPPVEKST i UNNTAKSTILSTAND: Azhy Robertson (til venstre) og Caleb Malis «The Plot Against America». Foto: Michele K. Short / HBO

Vi blir sluppet inn i den jødiske middelklassefamilien Levin i Newark, New Jersey («vi er ikke fattige, vi har bil»). Pappa Herman (Spector), mamma Elizabeth (Kazan) og de to sønnene Sandy (Malis) og Phillip (Robertson). I tillegg: Den foreldreløse og oppviglerske nevøen Alvin (Boyle) og Elizabeths søster Evelyn (Ryder).

Herman er en utrettelig amerikaner som føler at han er kommet hjem i den nye verden. Lille Phillip er en stand-in for for fatteren. Han samler på frimerker og er engstelig. Storebroren Sandy er en talentfull tegner, og nærer en fascinasjon for Lindbergh, ikke uvanlig for en ung gutt på den tiden, og en gryende forakt for sin politisk kompromissløse far.

AMERIKANER MED STOR «A»: Morgan Spector i «The Plot Against America». Foto: Michele K. Short / HBO

«The Plot Against America» er ikke bare en fortelling om hvordan fascisme gradvis kan slå rot i en nasjon. Det er også en historie om hvordan politiske omveltninger og frykt kan splitte en familie. (I dag kjent som «polarisering»).

Alvin stikker til Canada for å verve seg til den britiske hæren og «drepe nazister». Riktig ille blir når Evelyn faller for Lionel Bengelsdorf (Turturro), en republikansk rabbi fra sørstatene. Streberen Bengelsdorf er, i en blanding av naivitet og pur opportunisme, Lindbergs «jødiske alibi».

DESPERAT MOR: Zoe Kazdan i «The Plot Against America». Foto: Michele K. Short / HBO

Serien bruker lang tid på å komme i gang. «The Plot Against America» bygger seg møysommelig opp til et overveiende tragisk crescendo, og det er mye som skjer underveis som er fint, men ikke gjør voldsomt inntrykk.

Zoe Kazan, i rollen som moren som desperat prøver å holde familien samlet under stadig mer fortvilte forhold, er involvert i nesten alt det som teller mest: Dette er hennes serie. Spector har karisma. Men han er til tider like monoton og ubendig som karakteren han spiller.

«The Plot Against America» er selvsagt ment som en kommentar til noe som skjer nå (Roth skrev romanen under Bush den andre): Det handler om en demagog som tar over et demokrati – «mannen er uskikket, han burde ikke være president, det er så enkelt som det» – og menneskene som er de første til å lide under det. Kan de stole på at «folk vil se ham for den han er»? Tydeligvis ikke.

ALLTID ET TOG – TIL CANADA: Azhy Robertson, Zoe Kazan, Morgan Spector og Winona Ryder (fra venstre) i «The Plot Against America». Foto: Michele K. Short / HBO

Det er en viktig serie, og jeg vil anbefale alle å se den. De to siste episodene har øyeblikk av smertefull, kvalmende kraft (igjen takk til Kazan).

Men jeg er altså litt skuffet. Auraen av prestisje synes å tynge «The Plot Against America» ned; gjøre den unødvendig tung på labben. Årsaken kan være at Simon og Burns ikke har all verdens erfaring med å jobbe med litterære forelegg, men som regel har dyrket er mer journalistisk stil. Jeg utelukker ikke at de kan ha hatt prestasjonsangst.

Denne anmelder synes i alle fall at «The Plot Against America» i lange strekk blir for pen, for veloppdragen, for pyntelig, litt kald å ta på. For streit for øyeblikket den er laget i – og for.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 17.03.20 kl. 08:13

Les også

Mer om TV-anmeldelse HBO TV Serier USA Demokrati

Fra andre aviser