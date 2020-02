I FINALEN: Angelina Jordan er i finalen i «America’s Got Talent: The Champions». Foto: Per Heimly

Angelina Jordans finale-opptreden: – Jeg håper du ser på, Elton John

I finalen i «America’s Got Talent: The Champions» synger norske Angelina Jordan (14) Elton Johns «Goodby Yellow Brick Road». Det håper Alesha Dixon sanglegenden fikk med seg.

– Jeg kommer til å huske denne opptredenen i flere år. Jeg håper du ser dette, Elton John, skriver dommer Alesha Dixon på Twitter, etter finaleopptredenen sier hun at hun kommer til å stemme på Angelina.

Det er en drøy måned siden 14-åringen sikret seg en plass i finalen da meddommer Heidi Klum trykket på «gullknappen».

– Det er ikke til å tro, sa Angelina til VG via sin manager Michael Astar.

I natt gikk finalen på amerikansk TV, men først neste uke avsløres hvem av de ti finalistene som vinner.

– For en vakker stemme. For et utrolig talent. Her kommer min gullknapp, skriver Klum på Twitter like før finalenopptredenen gikk på lufta, før hun fulgte opp:

– Hei superstjerne! Jeg har ventet på dette øyeblikket, og jeg er så stolt av deg.

I november ble det kjent at Angelina Jordan var plukket ut til å konkurrere på amerikansk TV, i en egen variant av «America’s Got Talent» – med undertittelen «The Champions». Der konkurrerer et stort antall tidligere vinnere fra ulike land.

Finalen er spilt inn på forhånd, og for tre dager siden ble opptredenen lagt ut på nettet.

– Du gjør din «golden buzzer mama» så stolt! Du er på vei til å bli en superstjerne. Dette var helt utrolig. Du er så god, og jeg er så spent på dine vegne, roste Klum.

– Det jeg elsket med dette, var for det første at du tok en risk. Det andre er at jeg kommer til å huske denne fremføringen i mange, mange år fremover. Du gjorde ikke det som de fleste normalt ville gjort. Denne låten er vel 40–50 år gammel snart? Men du fikk den til å fremstå ny og aktuell, sa dommer Simon Cowell.

– Du er et helt spesielt menneske, og du har gjort finalen veldig mye bedre ved at du virkelig har hevet nivået, la han til.

Dommer Howie Mandel reagerte med å si at han ble fullstendig hypnotisert.

– Ingenting annet eksisterte rundt med. Bare du. Konkurransen er tøff, men du er en verdig vinner. La oss se hvor det ender.

Publisert: 11.02.20 kl. 04:47

