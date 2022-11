PÅ BEINA IGJEN: Stian Blipp er kjent for sitt gode humør gjennom TV-skjermen, men i kveldens «Lindmo» forteller han om en langt mørkere side ved seg selv.

Stian Blipp: Åpen om depresjon

I sommer svartnet det fullstendig for Stian Blipp da han fikk et panikkanfall.

I fredagens «Lindmo» snakker komikeren og programlederen åpent om de mørke tankene som hjemsøkte ham, skriver NRK.

– Jeg ble deprimert, innrømmer Stian Blipp.

Han forteller videre at han ikke skjønte hva som skjedde da han fikk panikkanfallet, og han sa ingenting om det til sine nærmeste.

– Men fra den dagen var kroppen og hodet fullstendig i ruiner. Det var tungt å bevege seg, jeg hadde mørke tanker og det var en forferdelig tilværelse, sier Blipp som ble hentet av ambulanse etter panikkanfallet.

Les også Stian Blipp om konas dramatiske fødsel: – Hun kjempet som en kriger Dagen etter at Stian Blipp (31) meldte om at kona Jamina Blipp (33) hadde født, letter han på sløret om den tøffe…

Han forteller videre til NRK at han mener det var hans andre barn som var delaktig i den psykiske knekken. Brått ble han påminnet om egne, vonde opplevelser fra sin egen barndom.

– Da jeg fikk mitt første barn, gikk det bra. Så fikk jeg sønnen min. Det tror jeg var en usynlig nøkkel til et hvelv som jeg hadde låst, sementert og kastet på sjøen, sier han i programmet.

Les også Stian Blipp om «Senkveld»: – Jeg ville ikke lage dette Stian Blipp trivdes ikke med «Senkveld»-jobben og klarte ikke å se seg selv på TV.

I dag er Stian Blipp i balanse igjen.

– Jeg begynte å gå til psykolog. Jeg har vært dårlig lenge, bare ikke helt forstått det selv. Siden jeg begynte å snakke om det, og grave opp i det, har det gått så ekstremt mye bedre, sier han.

Mental helse, spesielt hos menn, er tema i fredagens «Lindmo».

Stian Blipp er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.