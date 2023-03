FORTSETTER: Aksel Lund Svindal fortsetter som programleder for «Mesternes mester».

«Mesternes mester» blir i Norge

Neste sesong av det populære NRK-programmet skal spilles inn i Lindesnes og Farsund i juni. Også denne gangen med Aksel Lund Svindal som programleder.

Det melder NRK i en pressemelding tirsdag morgen.

– Vi gleder oss stort til å spille inn neste års sesong på sørspissen av Norge, sier «Mesternes mester»-produsent Eirik Hamre i Nordisk Banijay i pressemeldingen.

Han begrunner valget av innspillingssted på denne måten:

– Området byr på vill og vakker natur med store kontraster, fra kritthvite strender til grønne åser. Dette er spektakulære omgivelser som er midt i blinken for «Mesternes mester», sier Eirik Hamre videre.

Før pandemien ble programmene spilt inn i ulike land sør i Europa. Nå foregår altså produksjonen i Norge for fjerde år på rad. Årets sesong av programmet ble spilt inn i Sandefjord og Larvik kommuner, mens de to

foregående sesongene fant sted på Sørlandet – i Arendal/Grimstad (2021) og Kristiansand/Lillesand (2022).

Fredag ble finalen i sesong 14 av «Mesternes mester» sendt på NRK – og godt over 1,2 millioner fikk med seg at Olaf Tufte slo Kristin Holte i finalen.

– Jeg ville gjerne vinne – men bare fordi Kristin var så veldig god. Hun skulle jeg virkelig ønske jeg hadde blitt kjent med for mange år siden, uttalte Olaf Tufte til VG.

Men årets sesong er så langt sett av gjennomsnittlig 1,323 000 seere pr. episode og over 1,5 millioner på det meste, opplyser NRK i pressemeldingen.

ÅRETS DELTAGERE: F.v. Andreas Lødrup, Kristin Holte, Ezinne Okparaebo, Linn Jørum Sulland, Frode Johnsen, Hanne Staff, Stig Andre Berge, Helene Spilling og Olaf Tufte. Aksel Lund Svindal sittende foran. Ola Vigen Hattestad var ikke til stede da bildet ble tatt.

– Særlig gledelig er det at strømmetallene i NRK TV i år er over all forventning, sier NRKs prosjektredaktør for «Mesternes mester», Pia Basberg.

Aksel Lund Svindal fortsetter som programleder i neste sesong, som vil få premiere på nyåret 2024.

– «Mesternes mester» er mye viktigere enn den tiden jeg bruker på selve jobben. Det er nesten ingenting jeg gjør som betyr så mye for så mange mennesker som «Mesternes mester», sa Aksel Lund Svindal i et intervju med VG i fjor høst.

Han la da heller ikke skjul på at bare trives bedre og bedre i programlederrollen.

– For å være helt ærlig: Det er overraskende gøy, sa den tidligere toppalpinisten.

Også Lund Svindal er svært fornøyd med valget av innspillingssteder for sesongen 2024.

– Jeg er skikkelig spent på å bli bedre kjent med Lindesnes og Farsund. Dette er et område jeg ikke har vært mye i tidligere, så jeg er veldig nysgjerrig på naturen som møter oss, sier Aksel Lund Svindal.