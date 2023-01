BALANSEKUNST: Erlend Elias og Raylee demonstrerer nyskapende strandlek.

TV-anmeldelse «Good Luck Guys»: Amatørenes amatørskap

Tolv tullinger på en øde Thai-strand, det må jo bli gøy? Nei, ikke nok.

«Good Luck Guys»

Norsk realityserie

Med: Erlend Elias, Raylee, Cecilie Andrea Varela, Benjamin Strand, Magnus Waaler, Cathrin Prana, Tim Kristian Holter Moen, Jenny Huse, Nikko Løken, Nora Emilie Nakken, Johannes Magnussen og Bettina Buchanan.

Programledere: Tonje Frigstad og Lasse Matberg

Premiere på Amazon Prime fredag 20. januar

Tolv kjendiser. Seks pittoreske hytter. Én strand i Thailand.

Det franske konseptet med den engelske (og på flere måter utfordrende) tittelen «Good Luck Guys» har et enkelt premiss: I motsetning til for eksempel «Robinsonekspedisjonen» og «Farmen» skal ingen av deltakerne egentlig ha noen som helst lyst til å leve spartansk midt i naturen.

Samtlige skal ha høye kvaliteter i sosiale medier, og tilsvarende lav utdannelse i det som skjer vestenfor wifi og østenfor asfalt. Så kan vi andre godte oss over hvor keitete og klønete de er, og juble med over mestringsfølelsen deltakerne får når de likevel klarer et puslespill i jungelen.

Det er en gøyal idé. Men ikke godt nok utført.

Snarere virker det som om tanken har vært å kombinere de fleste realityprogrammene man kan komme på og så late som om det er noe helt nytt.

KNYTTET SAMMEN I LIVET: Tim Kristian Holter Moen og Jenny Huse er seriøst forfriskende i «Good Luck Guys»

Progamlederne kommer fra «Farmen» og «Forræder». Deltakerne er fra «Paradise Hotel», «Ex on The Beach», «Stjernekamp», «Melodi Grand Prix» og «Skal vi danse». Blant annet.

Nesten halvparten av deltakerne har en offentlig tilværelse tilknyttet TikTok. Dessuten er både Erlend Elias Skoglund Bragstad, Raylee, Nora Emilie Nakken og Benjamin «Solguden» Strand med.

De som er ute etter noe pikant har kanskje allerede fått med seg at realitykjendisparet Johannes Magnussen og Bettina Buchanan har gått fra hverandre i etterkant av «Good Luck Guys». Sofabaserte parterapeuter kan altså ivrig notere.

I starten av første episode kan de som har hatt troen på menneskets generelle overlevelsesevne under press også notere.

En god stund der framstår det som et nytenkende show, om unge folk med repetitivt banneordforråd og ekstrem frykt for insekter i mørket. Med hoiing og skriking og ekte frykt. («Insekter i mørket» bør virkelig vurderes som framtidig realitykonsept.)

STRANDNÆR: Lasse Matberg og Tonje Frigstad observerer Nikko Løken tryne i sanden.

Av de som etterhvert stikker seg virkelig positivt fram er sminkeperfeksjonist og YouTuber/TikToker Tim Kristian Holter Moen. I følge ham selv har han bestemt seg for å bli den mest talentfulle personen på kloden, så dette kommer til å gå bra.

Han og Jenny Huse (også TikTok) er akkurat passe befriende skrullete, snåle og smittende entusiastiske.

Et annet bopar fra TikTok er Magnus Waaler og Cathrin Prana. Magnus beskriver seg selv som «rar». Cathrin lurer på om «ballet på seg» er et banneord, mener alle har en sjelfarge slik som i filmen «Trollz» og påstår hun er født fe.

Det er seriøst forfriskende.

En fortellerstemme som klarer å knytte det hele sammen er et savn. At man fremdeles må dramatisere at en deltaker i ekstase må rope ut «vi har fått brev», når brevet er festet til et tre midt i leiren er dramaturgisk fjolleri. Oppgavene og utfordringene er usedvanlig teite, selv til å være reality.

Og først i tredje episode blir det litt solid reality-temperatur.

Amazon etablerer seg altså i det nordiske realitymarkedet med en dårligere filmet og mindre disiplinert versjon av Kompani Lauritzen. Med litt for lange episoder for de som er vant med å se påvirkerne sine i det kjappe TikTok-formatet.

Lykke til med det.