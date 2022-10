MAKKERE: Lasse Matberg og Tonje Frigstad blir programledere sammen.

Tonje Frigstad og Lasse Matberg skal lede ny kjendisreality

Tonje Frigstad (22) og Lasse Matberg (37) er programledere for «Good Luck Guys», som skal utfordre norske kjendiser i Thailand.

Amazon Prime Video kunngjør flere nye norske produksjoner, og blant dem er realityserien «Good Luck Guys».

I pressemeldingen for konseptet, som opprinnelig er fransk, står det at serien følger «seks innflytelsesrike par som begir seg ut på et eventyr på landsbygda i Thailand, hvor de ser etter lykke og rikdom, drevet av et brennende ønske om å oppdage sin indre helt».

Blant deltagerne er stylist Erlend Elias, realitykjendis Bettina Buchanan, popartist Raylee, influencer Jenny Huse, sosiale medier-kjendis Cathrin Pran, modell Nora Emilie Nakken og artist Benjamin Strand.

Tonje Frigstad håper på mer

Programlederne Tonje Frigstad og Lasse Matberg, begge kjent fra blant annet «Farmen» og «Farmen kjendis», skal lede gjengen – og teste dem i fysisk og mental robusthet. Og selvsagt er det en konkurranse, der kun ett vinnerpar står igjen til slutt.

– Jeg føler meg så utrolig heldig som fikk muligheten til å være programleder for dette kule konseptet sammen med Lasse, skriver Frigstad i en SMS til VG.

Serien er allerede ferdig innspilt.

– Vi har hatt det så ufattelig gøy mens vi har fulgt deltagerne gjennom den syke reisen deres. Det var også utrolig lærerikt med tanke på at programlederyrket er noe jeg kan tenke meg å fortsette med. Det er bare å glede seg, fordi dette blir virkelig show, lover 22-åringen.

Programmet får premiere 20. januar.

ALLE: Disse kjendisene er med i «Good Luck Guys», (f.v.) Magnus Olafsen Waaler, Cathrin Pran, Tim Kristian Holter Moen, Jenny Huse, Cecilie Andrea Varela, Benjamin Strand, Lasse Matberg, Tonje Frigstad, Johannes Magnussen, Raylee, Charlotte Kristiansen, Erlend Elias, Nicholas Løken, Nora Emilie Nakken.

Martin Backlund, som har tittelen Head of UK and Nordics content, Prime Video, sier i kunngjøringen at strømmetjenesten med et økende antall norske originaler og hele Nordisk Film-biblioteket, demonstrerer «sin forpliktelse til Norge og Norden på lang sikt».

– Vi streber etter å tilby Prime Videokunder et stort utvalg innhold på tvers av våre globale Amazon Original-serier og filmer, de nyeste filmutgivelsene, og nå, lokalt produsert og anskaffet innhold, som viser våre investeringer i Norge, sier han.

TV-KLAR: Kristin Gjelsvik.

Flere kjendiser får egne show og programlederoppdrag. Blant annet skal influencer og nysingle Kristin Gjelsvik (36) lede en ny dating-serie med tittelen «Heit».

Tidligere «Senkveld»-programleder Stian Blipp (32) kommer på lufta med skjult kamera – i en serie som har fått navnet «Spice of Life med Stian Blipp». Også der skal en rekke kjendiser være med når vanlige folk på gaten skal «prankes».

TV-KLAR: Stian Blipp.

