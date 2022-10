SKØYER: Mike Tindall underholder lille prins Louis, yngstesønnen til prinsesse Kate (bildet) og prins William, under dronningjubileet i London i sommer.

Britiske medier: Prinsesse Annes svigersønn klar for realityshow

Mike Tindall (44) er angivelig den første i den britiske kongefamilien til å kaste seg ut i skikkelig reality-TV.

Det har de siste dagene blitt rapporter i britiske medier, vel å merke ubekreftede opplysninger, om at Mike Tindall skal være med i ITVs «I’m A Celebrity ... Get Me Out Of Here!», det veletablerte realityshowet, der kjendiser kjemper i villmarken.

Serien spilles inn i Australia, og fredag skriver Metro at Tindall var blant kjendisene som samme dag ble observert på Brisbane-flyplassen i Australia.

44-åringen er gift med Zara Tindall (41), datteren til prinsesse Anne (72) og hennes eksmann, Mark Phillips (74).

GUDSTJENESTE: Mike Tindall og Zara Tindall satt bak daværende hertuginne Camilla og prins Charles i St. Paul's Cathedral i juni.

Selv om hverken herr eller fru Tindall har kongelige titler, er tilhører de kjernen i kongefamilien. Mike Tindalls svigermor er søster til Storbritannias nykronede konge, Charles (73).

Tindalls kone er med andre ord barnebarnet til nylig avdøde dronning Elizabeth.

Mike Tindall giftet seg med Zara Tindall i 2011. De har tre barn sammen.

Hverken Tindall eller ITV har bekreftet at 44-åringen er blant dem som dukker opp når programmet har premiere 6. november.

Før han kom inn i kongefamilien, spilte Tindall i flere år spilt på Englands landslag i rugby. Han har også konkurrert på TV før – i sportsprogrammet «Jump» i 2015.

Tindall er for øvrig også en av vertene i podkasten «The Good, The Bad & The Rugby».

SVIGERMOR: Prinsesse Anne (t.v.), datteren Zara Tindall og Mike Tindall (med ryggen til) under Royal Ascot i sommer.

«I’m A Celebrity ... Get Me Out Of Here!» har rullet jevnt og trutt over TV-skjermene siden 2002.

Blant de andre kjendisene som angivelig dukker opp, er popveteran Boy George (61), som ifølge ikke navngitte kilder skal ha fått en stor, men hemmelig sum for å delta.

«Love Island»-kjendis Olivia Attwood (31) er angivelig blant kvinnene som skal testes i strabasiøse utfordringer i jungelen. Det er også fotballstjernen Jill Scott (35).

Både Mike Tindall og Jill Scott har titlene MBE, som betyr at de er tildelt den høythengende britiske ordenen Member of the Order of the British Empire.

JUBILEUM: Mike Tindall og Zara Tindall sammen med hertuginne Meghan og prins Harry under dronningjubileet i juni.

Mike Tindall uttalte på podkasten sin etter dronning Elizabeths bortgang 8. september at han er trist, men samtidig takknemlig.

– Å se familien komme sammen sånn over natten. Det er sånn man ikke kan forutse. En 96 år gammel kvinne. Man vet at de kommer til å skje, men man er likevel aldri forberedt når det gjør det, sa han.

SØRGETID Mike Tindall omgitt av andre i kongefamilien, deriblant Sophie, grevinnen av Wessex, og dronning Camilla da de beskuet dronningens kiste i Westminster Hall før begravelsen.