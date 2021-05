GATEARTISTER: Italienske Måneskin startet med å opptre på gaten i Roma. Her er de på gaten i Rotterdam, utenfor hotellet sitt. De bor i samme gate som norske TIX. Foto: Heiko Junge, NTB

Oddsen synker for at favoritten skal vinne årets Eurovision

ROTTERDAM (VG) Italias bidrag i Eurovision Song Contest 2021 har lenge vært favoritt til å vinne hele konkurransen. Selv har de innsett at musikken deres ikke er typisk Eurovision eller Italia.

Rockegruppen Måneskin topper oddsen til å vinne hele konkurransen, ifølge nettsiden Eurovision World, som samler flere odds. Låten deres «Zitti E Buoni» er også den mest spilte på Spotify av årets 39 Eurovision-bidrag.

Få timer før finalen øker forspranget til Italia på bookmakernes liste. Avstanden til annenplassen er blitt større, Italia har i skrivende stund 28 prosent sjanse til å vinne, ifølge Eurovision World. Det er 10 prosent mer enn Frankrikes annenplassen. TIX er nå på 14. plass, det er opp to plasser fra tidligere denne uken.

Eurovision-ekspert i svenske Aftonbladet tror TIX hadde toppet listen om han sang på norsk.

Lørdag kveld spiller Måneskin i andre halvdel av finalen, samme som TIX.

– Rock er ikke så typisk Italia, jeg tror det er første gang Italia sender en rockelåt. Det ikke er typisk for Eurovision Song Contest, men vi er glade for at det går bra, sier Victoria De Angelis (21) til VG.

Vil vise at italienere kan rocke

Hun er bassist i bandet og har dansk som morsmål, som er grunnen til gruppens danske navn. Medlemmene møtte hverandre på videregående i Roma og synger på italiensk.

– Vi begynte som gateartister. Vi lærte å fange oppmerksomheten til folk. Det ble noe av det viktigste vi har gjort i karrieren vår, sier vokalisten Damiano David (22).

Han forteller at bandet ikke forventet å få favorittstempelet i Eurovision.

– Vi prøver å ikke tenkte på det. Vi vil vise at italienere kan rocke og kose oss på scenen, sier han

FAVORITTER: Lørdag kveld blir det avgjort om årets italienske bidrag vinner Europas hjerter og blir stemt frem som vinner. Foto: Jessica Gow / TT NYHETSBYRÅN

Måneskin er ikke nye i konkurranse-gamet. I 2017 kom de på tredjeplass i X Factor i hjemlandet. I Eurovision har det fått oppmerksomhet for sceneshowet, som i Eurovision-sammenheng er ujålete.

– Vi vil ha fokus på musikken under opptreden vår. Vi holder det enkelt, sier David.

Italia har tidligere vært populære i konkurransen, men nå er det 31 år siden landet vant sist.

Ikke sikker på seier

– Italia har ligget på toppen av oddsen til å vinne før, men det har ofte ikke holdt. Men det finnes en stor sjanse for at de kan vinne i år, sier Torbjörn Ek, reporter og Eurovision-ekspert i svenske Aftonbladet.

Likevel hadde han ikke satset pengene sine på en italiensk seier.

– Låten har blitt plukket opp og spilt på radiokanaler, så mange har hørt den og det er en vinnersjanse der.

Under den siste konkurransen, i Tel Aviv 2019, kom Italia på annenplass med låten «Soldi» av Mahmood. Han sang også på italiensk. Italia ble også kåret til vinner i NRK-programmet «Adresse Rotterdam».

26 land skal opptre og kjempe om å vinne Eurovision Song Contest 2021 lørdag 22. mai. TV-sendingen starter kl. 21.00.