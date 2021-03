MISTER FLERE SEERE: Helene Olafsen (30) og Stian Blipp (31) har opplevd en tilbakegang på 168.000 seere i løpet av to uker. Foto: Mattis Sandblad, VG

Seertallene fortsetter å falle for «Senkveld»

Helene Olafsen (30) og Stian Blipp (31) har mistet 168.000 seere i løpet av to uker.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Etter en sesongstart med totalt 409.000 seere, endte TV 2-programmet «Senkveld» opp med totalt 241.000 seere fredag. Disse tallene inkluderer såkalt førstegangsseing, repriser og visninger på strømmetjenesten TV 2 Sumo.

– Starten på denne sesongen er godkjent, og vi har tro på at tallene vil løfte seg utover i sesongen. Vi var godt forberedt på at fredagens tall ville bli svake, siden NRK sitt sendeskjema er annerledes på grunn av Ski-VM. Det betød blant annet at «Lindmo» og «Senkveld» gikk rett imot hverandre på fredagskvelden. Den kampen er selvsagt knalltøff, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

De totale seertallene for sesongens andre program, som ble sendt 19. februar, lå for øvrig på 359.000.

TV-sjef Marianne Massaiu i MediaCom tenker også forklaringen på seerfallet ligger i at NRK forskjøv sendeskjemaet denne fredagskvelden.

– Det er ikke unormalt, sier hun.

På sesongbasis har Helene Olafsen (30) og Stian Blipp (31) siden de overtok «Senkveld» høsten 2018, mistet 157.000 seere. Første sesong endte de to opp med et snitt på totalt på 537.000 seere, av disse utgjorde 451.000 såkalt førstegangs-seeing. Snittet for de tre programmene denne sesongen så langt er 336.00 ifølge tall fra TV 2.

Det betyr at seertallene sist fredag er mer enn en halvert i forhold til seertallene for deres første sesong høsten 2018. Tidligere i vinter ble det kjent at Stian Blipp forlater programlederstolen etter denne sesongen. Om det blir en ny sesong av «Senkveld» til høsten er fortsatt uavklart.

– Hva som skjer til høsten er det ikke tatt noen avgjørelse om. Vi kommer til å bruke god tid før vi bestemmer oss. Det er mange hensyn å ta, skriver programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen i en tekstmelding.