Utfordringer i kø for «Maskorama»-kjendisene: − Blir litt gal av det

Én røper at hun ikke ser noe bak kostymet, en annen sliter med å holde masken på plass. «Dobbeltliv» og taleforbud krever også sitt.

I likhet med forrige lørdag skal alle deltagerne synge to låter hver også førstkommende lørdag.

Nytt for anledningen er at detektivpanelet får stille deltagerne spørsmål på direkten. NRK vil imidlertid ikke røpe hvordan de løser dette, om Trollet, Vikingen, Ravnen og Elgen får svare med sine egne, ekte stemmer eller ikke.

Hemmelighetskremmeriet er enormt. Prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland, har tidligere forklart til VG hvordan han har ligget søvnløs i frykt for at noe skal lekke ut.

DETTE SKAL DE SYNGE: 1. Trollet: «The Prayer» – Andrea Bocelli, Celine Dion 2. Ravnen: «Kids» – Robbie Williams, Kylie Minogue 3. Elgen: «Burning Down the House»– Talking Heads 4. Vikingen: «Urettferdig» – Hkeem, Unge Ferrari 5. Trollet: «Fångad av en stormvind» – Carola 6. Ravnen: «Faith» – George Michael 7. Vikingen: «Tenke sjæl» – Trond Viggo Torgersen 8. Elgen: «Location» - Khalid Vis mer

Forrige helg måtte de skjerpe sikkerheten rundt innspillingslokalet i Lillestrøm fordi folk prøvde å snike seg inn. Sist helg var det over én million seere som så sendingen lineært.

Kjendisene som skjuler seg bak kostymene, har også mye å bryne seg påi tillegg til det sangtekniske – som de faktisk får profesjonell hjelp til.

Siden heller ikke pressen får vite hvem som er med, har VG via NRK fått formidlet følgende betroelser fra de fire gjenværende.

Hvem vet – kanskje er det mulig å finne noen hint også her:

ELGEN: Dette er en mann, men om han er så høy som han gir uttrykk for, er uvisst. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

ELGEN:

Elgen er så stor og høy at det krever en del øving.

– Hvis jeg blir ivrig og veiver med armene, ender jeg alltid opp med å sette fast skjorten i geviret og holder på å dra av meg hele masken.

Han ser ikke så godt det som er rundt ham heller.

– Ikke sjelden krasjer jeg i både ting og folk. Og så er jeg jo en spretten og energisk elg, som kanskje ikke alltid klarer å stå stille, til kostymers Kjell store frustrasjon.

På en øving holdt gevirene på å falle av.

– Hehe. Wops!

Men – Elgen er blitt god på å gå med høye hæler.

– Det kan jeg like. Jeg tar gjerne med skoene hjem når jeg er ferdig.

Han synes ikke lenger det er noe flaut å synge. Det var verre i starten.

– Jeg føler jeg har fått litt selvtillit på den biten, og det er veldig kult.

Det som kanskje er den aller største utfordringen, er ikke å få være sosial eller snakke med dem rundt seg når han er i studio.

– Jeg får ikke lov til å si et pip under prøvene, og jeg blir litt gal av det. Da må jeg kompensere med å hoppe og sprette rundt i studio, men det skal jeg jo helst ikke gjøre heller.

Elgen merker nå at konkurranseinstinktet kicker inn.

– Jeg skal jobbe beinhardt frem mot finalen og virkelig pushe meg selv for å vise det norske folk at det er Elgen som fortjener kronen. Hva er vel skogens konge uten den?

RAVNEN: Det eneste man vet sikkert, er at dette er en kvinne. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

RAVNEN:

Ravnen sier at hun nå virkelig kjenner på at hun lever et lite dobbeltliv.

– Jeg har faktisk fått spørsmål fra både venner og familie om det er jeg som skjuler meg bak Ravn.

Hun synes det er vanskelig å måtte lyve til folk, så hun prøver å servere så hvite løgner som mulig.

– Men det er ikke alltid like lett. Og nå begynner jeg å gå tom for forklaringer på hva jeg gjør hver lørdags kveld, haha. Men «heldigvis» er jeg jo ikke sosial for tiden, så derfor er det heller ikke så mange forespørsler jeg må takke nei til.

Ravnen hadde aldri trodd at hun skulle fly så langt.

– Men når jeg først er her, er det jo litt stas. Selv om jeg begynner å få litt dårlig tid til juleforberedelser!

TROLLET: Også her er det en kvinne som skjuler seg. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

TROLLET:

Trollet synes nesten det er morsommere å leve som Trollet enn som seg selv.

– Vi har virkelig blitt ett, det er som et slags alter ego, der jeg får gjøre de tingene jeg kanskje ellers ikke ville turt.

Trollet mener hun virkelig har vokst på denne reisen. I starten var hun litt usikker på kostymet, både hva det tålte og hva hun fikk til når hun var inne i det.

– Det er vanskelig, spesielt på grunn av de store tærne. Hvis jeg ikke løfter føttene høyt nok, så snubler jeg. Og gjør jeg det, kommer jeg meg ikke opp igjen uten at et helt mannskap som må hjelpe til.

Hun ser heller ingenting.

– Så jeg har veivet ned flere lysrør og holdt på å falle av en platting jeg sto på. Jeg aner egentlig ikke hva som er bak eller frem og kunne sikkert gjennomført en hel låt med ryggen til publikum dersom ingen sa fra.

Men for hver uke blir hun tryggere.

– Jeg koser meg! Vi har det så fint sammen, Trollet og jeg!

VIKINGEN: Denne mannen er mer selvsikker i rollen enn han er til vanlig. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

VIKINGEN:

Vikingen har kommet skikkelig inn i «Maskorama»-boblen.

– Det er riktignok en veldig liten boble, for det er ikke mange som vet hvem jeg er.

Det er uvanlig for Vikingen ikke å kunne snakke med folk.

– Spesielt hvis noen gjør noe hyggelig for meg – om de åpner døren, fikser mikrofonen eller kommer med tilbakemeldinger, så får jeg ikke takket dem ordentlig.

Selv om de bare øver et par ganger i uken, tenker Vikingen hele tiden på låtene han skal synge.

– Det er altoppslukende, og jeg bruker mye tid på egenøving. Forrige fredag øvde jeg på låten hjemme ikledd boblejakke og hette foran ansiktet, bare for å kjenne på hvor varmt det kom til å bli.

Han er tryggere og er mer vant til å være i kostymet nå og får bedre selvtillit for hver uke. Det er veldig kult å være Vikingen, for han er mer selvsikker og «showman» enn det jeg selv er.

Vikingen synes det er befriende å spille en karakter han kan hente inspirasjon fra og ta med seg videre når alt er over.

– Det vil nok alltid finnes en liten Viking i meg.

