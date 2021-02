«Ex on the Beach - Afterski» er i gang. Foto: Discovery/Toke Mathias Riskjær

Comeback for Pierre Louis og Cristian Brennhovd i «Ex on the Beach»

Allerede nå avslører Discovery alle eksene på «Ex on the Beach – Afterski».

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

Pierre Louis er tilbake på «Ex on the Beach». Han har sammen med broren Daniel Louis vært programleder for serien «Singeltown». Aller mest er han kjent fra sjokkreality, både fra «Paradise Hotel», som han vant i 2015, og to sesonger av «Ex on the Beach».

Pierre Louis er tilbake på «Ex on the Beach». Foto: Discovery/Toke Mathias Riskjær

En annen gammel kjenning er Cristian Brennhovd.

Han er tidligere «Ex on the Beach»-deltager. Der ble han sammen med Sandra Fjeldberg, et forhold som i ettertid har tatt slutt, men ikke helt uten drama.

Realityprofil vurderte søksmål etter podkast-uttalelser: − Langt over streken

Christian Brennhovd kommer tilbake til «Ex on the Beach». Foto: Siri Berge Christensen

les også Bettina Buchanan gjør nok et reality-comeback

Saken inneholder spoilere om hvilke andre deltagere som kommer inn i programmet.

Også Bettina Buchanan er avslørt som en av «Ex on the Beach»-eksene. Allerede den første episoden ankommer hun inn i villaen.

– Hele Nordens reality-queen. Jeg tror ikke det er noen som har vært med på så mye som meg, tragisk nok, sa Buchanan tidligere i februar.

Se hele listen over deltagerne som kommer inn på «Ex on the Beach»: