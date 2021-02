SUPERMODELL: Kendall Jenner er nest yngste søster i Kardashian/Jenner-klanen. Her er hun avbildet i Cannes i 2019. Foto: Doug Peters

Kendall Jenner postet romantisk bilde

Kendall Jenner (25) la ut glimt at hun ligger i armene til Devin Booker (24).

Det tolker amerikanske medier, deriblant People, som en bekreftelse på at Jenner og The Phoenix Sun-spilleren er i et forhold.

Selv om Jenner ikke skriver noe til bildet, har hun lagt på et lite hvitt hjerte.

Ryktene om at det er søt musikk mellom de to, har versert helt siden fjor vår, men det er første gang at Jenner poster et bilde av de to i sosiale medier.

VALENTINSDAGEN: Kendall Jenner og Devin Booker. Foto: SKJERMDUMP/Instagram

Det var heller ikke hvilken som helst dag Jenner postet bildet på. Hun valgte valentinsdagen til å vise for all verden at hun og basketstjernen nyter hverandres selskap.

Jenner postet flere glimt gjennom «kjærlighetsdagen», deriblant t skjermbilde av Spotify som spiller Elvis’ «Love Me Tender» – og senere en vinflaske.

FLAMMEN: Devin Booker på basketbanen i Phoenix 13. februar – dagen før valentinsdagen. Foto: Christian Petersen / GETTY IMAGES

Også Booker har postet bilde på Instastory av at han har en langhåret kvinne liggende i fanget. Man hadde ikke kunne se at det var Kendall om han ikke like før hadde postet en video, der man ser henne leke med en hund.

Det er imidlertid ikke første gang han poster bilde av Jenner i sosiale medier. I januar delta han et innlegg hun hadde publisert, der man så 25-åringen ligge ved bassengkanten i bikini.

I likhet med kjæresten, har også Booker til smør på brødskiven. VG har tidligere skrevet om at han får milliardlønn.

Husket mamma også

Jenner, modell og realitykjendis, viste også at hun hadde sendt en stor bukket med røde roser til moren, Kris Jenner (65), overhodet i den berømt Kardashian/Jenner-familien.