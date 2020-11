ENGLER PÅ LOFTET: Elly (Camilla San Miguel Bjørneng) og Jo (Edvard Ross) i et mer magisk øyeblikk. Foto: NRK

TV-anmeldelse «Stjernestøv»: Stjernesludd

Mer sosialrealisme og mindre magi i NRKs nye julekalender.

«Stjernestøv»

Julekalender i 24 deler

NRK1 og NRK TV fra 1. desember.

Med: Edvard Ross, Camilla San Miguel Bjørneng, Ester Marie Grenersen, India Dee Kvangarsnes, Ingrid Bolsø Berdal, Trond Fausa Aurvåg, Morten Svartveit, Anne Marit Jacobsen, Caleb Kebreab, Jakob Larsen m.fl.

Serieskapere: Karianne Lund og Ida Sagmo Tvedte

Noen episoder inn i årets NRK-julekalender skal en karakter selge inn sin historie som årets julefortelling til klassen. «Det ligner veldig på Rødhette», påpeker noen. «Nei, det er det ikke, det er jo et reinsdyr med», er svaret.

Slik kan man også si at «Stjernestøv» minner om tidligere julekalendersuksesser fra NRK, men at man har byttet ut elementer. Her er det nok en gang et magisk univers som kommer i kontakt med vårt.

Men også en skilsmisse.

ENGEL I SNEEN: Varg (Trond Fausa Aurvåg) er både skummel og ufrivillig morsom. Foto: NRK

Jo (Edvard Ross) har nettopp flyttet med mor og to småsøsken til ny leilighet. Foreldrene har bestemt seg for å flytte fra hverandre 1. desember. En hockeygutt som er mer enn vanlig interessert i universet og verdensrommet. Spesielt Nordstjernen, Stella Polaris, som han entusiastisk gjenforteller eventyret om til alle som vil høre.

Det Jo ikke vet er at Nordstjernen kontrolleres av et folk, langt i nord. De opererer som ledestjerner, en slags kombinasjon av engler og galaktiske GPSer og hjelper mennesker som har gått seg vill. Her finner vi Elly (Camilla San Miguel Bjørneng).

Slik kombinerer «Stjernestøv» både «Julekongen», «Jul på Blåfjell», «Jul i Svingen» og «Snøfall». Forskjellen er at magien etter hvert foregår på «vår» side. Og at Elly er en trassig og ansvarsløs sutreunge som ikke helt fatter dimensjonen av sin egen universelle utforming. I alle fall i de seks episodene som VG har fått se.

ENGEL PÅ HJEMMET: Anne Marit Jacobsen spiller en selvopptatt pleiepasient som muligens har en tettere kobling til historien. Foto: NRK

En skilsmissefortelling i fleisen på familiens høytid er utfordrende. «Stjernestøv» søker å legge seg mot et så sosialrealistisk univers som mulig. I motsetning til de helt klart karikerte verdenene som de fleste foregående seriene befinner seg i.

Det som savnes er en form for varme og humor. Her er sistnevnte nesten utelukkende overlatt til Trond Fausa Aurvåg i en god, men noe uavklart snill/slem-rolle. Varmen jaktes av mor Kjersti (Ester Grenersen) som søker førsjulstemning i ny hverdag. Far Steinar (Morten Svartveit) har ikke andre gode svar på hvorfor han har gått med på tidenes skjevfordelte samværsordning enn at han «jobber så mye».

Fint og filmkornete fotografert, litt umotivert klippet, men fullt av skuespillergull: Både de unge hovedpersonene, Anne Marit Jacobsen som selvopptatt sykehjemspasient med bakomhistorie, og Henriette Steenstrup i ny rolle som rektor.

«Stjernestøv» skal ha honnør for å prøve å fortelle en litt mer «vanskelig» fortelling om julen. Og ikke bare fokusere på overnaturlig spenning og god stemning.

Så får det så være at det virkelig magiske etter seks episoder er at to brødre har helt forskjellig dialekt.

Anmelderen har sett seks episoder.

Publisert: 30.11.20 kl. 18:36

