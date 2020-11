HILLBILLYER – VED TRE AV DEM: Haley Bennett, Gabriel Basso og Amy Adams i «Hillbilly Elegy». Foto: Lacey Terrell / Netflix

Filmanmeldelse «Hillbilly Elegy»: Søppel om «white trash»

Sier mindre om «hillbillyer» på 116 minutter enn det en god Dolly Parton-låt gjør på 116 sekunder.

DRAMA

«Hillbilly Elegy»

USA. 12 år. Regi: Ron Howard

Premiere på Netflix 24. november

Med: Gabriel Basso, Glenn Close, Amy Adams, Haley Bennett, Freida Pinto

Politikk- og samfunnsinteresserte kastet seg over forretningsadvokaten J.D. Vance’ memoarbok «Hillbilly Elegy» (norsk: «Hillbillyens klagesang») da den kom i 2016. Den skulle, ifølge reklamen, «forklare» hvorfor den stadig fattigere rurale amerikanske arbeider- og underklassen hadde gitt sine stemmer til Donald Trump.

I ettertid kan man spørre om premisset for diskusjonen rundt boken, var forkjært, og om den var så mye mer enn en «jeg klarte det, og det beviser at systemet fungerer»-påstand. Én ting er dog helt sikker: Boken var bedre enn filmen er blitt.

«MAMMA HAR DESSVERRE FÅTT SPARKEN IGJEN, GUTTEN MIN»: Owen Asztalos og Amy Adams i «Hillbilly Elegy». Foto: Lacey Terrell / Netflix

«Hillbilly Elegy» kommer til Netflix etter nok et valg, og ville kanskje fungert som Oscar-åte dersom året hadde vært 1992 og ikke 2020. Det har vært bedre tider enn dette for en amerikansk «fra filler til rikdom»-historie om en ung mann som – drevet av en overbevisning om at «den amerikanske drømmen» fremdeles lever i beste velgående, bare man er arbeidsom nok – ender opp som jusstudent på Yale.

Alt som i boken luktet av politikk eller sosiologi, er som skrubbet ut av filmutgaven. Ingenting her om Vance’ Reagan-aktige skepsis til trygdeytelser – og de som trenger dem. Det snakkes overhodet ikke om globalisme eller økende inntektsforskjeller eller andre vanskelige ting. Ei heller mulige veier ut av uføret. «Hillbilly Elegy» nøyer seg med å være en popstjernefilm om forfatteren:

Selveste J.D. Vance – gutten som transcenderte sitt utgangspunkt og ble et «lønnsomt menneske» (det er visst det fineste man kan være). Og hvem bryr seg egentlig om ham alene?

«MAMMA HAR DESSVERRE BEGYNT MED HEROIN IGJEN, GUTTEN MIN»: Amy Adams og Gabriel Basso i «Hillbilly Elegy». Foto: Lacey Terrell / Netflix

Historien fortelles i stor grad i form av flashbacks. I nåtid, som er tidlig på 2010-tallet, er Vance (en ukarismatisk Grosso) på god vei til å overvinne sin bakgrunn, og installert på Yale med sin sofistikerte indiske kjæreste, Usha (Pinto). Hun synes det er søtt at han uttaler «suryp» som «surp», og er villig til å lære ham å spise med bestikk.

Vår helts erindring trekkes stadig tilbake til oppveksten i Kentucky og Ohio, der det som er igjen av den lutfattige, men stolte Vance-klanen fremdeles holder til. Da Vance var liten (og spilt av Owen Asztalos) var det bestefar (alkis), bestemor (familiens kjederøykende mentol-matriark), søster Lindsay (Bennett) og mamma Bev (Adams).

Mormor gestaltes av Glenn Close i «Bride Of Frankenstein»-parykk og åttitallsbriller med glass så store som TV-skjermer. Skuespilleren jobber nitid med rollen, som innbyr til overspill og er av typen det fort kunne luktet Oscar av. Om den bare hadde vært godt skrevet, eller befunnet seg i en god film.

ET FORRYKENDE KVINNFOLK: Glenn Close i «Hillbilly Elegy». Foto: Lacey Terrell / Netflix

Amy Adams er seriøst feil i rollen som J. D.s. mor. En alenemamma og sykepleier som, når livet går henne mot og listen over mislykkede kjærlighetsforhold blir for lang, ender opp med å bøffe beroligende piller på sykehuset, og fortsetter i utforbakke derfra.

Søster Lindsay er en formildende, men nesten fullstendig uutforsket karakter, mens den unge Vance selv fremstår som en nokså snusfornuftig type, bærende på en latent selv-/klasseforakt. Jo da, han elsker mamma. Selvsagt gjør han det. Men hun er jo så mislykket! Så lite ambisiøs!

Det klippes hyppig og overrumplende klønete mellom de forskjellige tidsplanene. Håpet er at dette skal gi «Hillbilly Elegy» fremdrift. Denne etablerer seg aldri, heller ikke når filmen parkerer sin pickup-truck i nåtid mot slutten.

EPLET FÅR KJEFT AV STAMMEN: Glenn Close (til venstre) og Amy Adams som mor og datter i «Hillbilly Elegy». Foto: Lacey Terrell / Netflix

Det eneste «Hillbilly Elegy» evner å uttrykke, er at det å være født dønn fattig nok ikke gir deg et forsprang i livet, men at «alt» er mulig likevel. Det er tynt, og dessuten løgnaktig.

Ron Howard har mye middelmådig film på samvittigheten, og har aldri utmerket seg i kraft av sin penetrerende innsikt i noe som helst. Men han har pleid å bake inn et par-tre sentimentalt minneverdige scener i melodramaene sine.

At han ikke får én gripende scene ut av dette trauste gråtefilm-materialet, er i så måte besynderlig. I tillegg til å være banal, er «Hillbilly Elegy» kronisk blodfattig. Den bare står på.

Så det gikk OK for J.D. Vance til slutt, ja? Fint for ham. Er det noe å lage film om? Virkelig ikke.

Publisert: 24.11.20 kl. 16:56

