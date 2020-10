Herman Flesvig takker kjæresten etter TV-suksessen

«Førstegangstjenesten» oppnådde elleville seertall i helgen. - Vi klarte det faen meg igjen, sier Herman Flesvig selv.

Seertall fra NRK analyse viser at over 1,3 millioner så de to episodene som har gått på lineær TV i tillegg til nettspilleren til NRK.

De episodene som ikke har vært vist på linerært TV, men bare i NRK TV, har mellom 789.000 seere og 890.000 seere.

– Dette er helt ville tall som vi selvsagt er utrolig stolte av, sier fungerende redaktør i NRK Underholdning Christina Rezk Resar til VG.

Herman Flesvig selv har gått ut på Instagram for å uttrykke sin takknemlighet:

«Vi klarte det faen meg igjen. Jeg må bare få lov å takke for en helt fantastisk respons, alle meldinger og tilbakemeldinger er helt overveldende. Jeg har vært nervøs, og det har vært skikkelig skummelt», skriver han blant annet.

Han benytter også anledningen til å takke teamet i NRK, og trekker frem regissør Erlend Westnes spesielt, og avslutter med sine nærmeste:

«Jeg vil også takke venner, familie, manager og ikke minst en fantastisk kjæreste som alltid støtter meg når jeg lever i en boble med mye jobbing, kombinert med periodevis fosterstilling og nerver. Tusen tusen takk! Dere holder meg på beina <3»

Flesvig har vært varsom med å snakke for mye om kjæresten, og har ikke snakket om hvem hun er. I sommer røpet han imidlertid at de to blir samboere.

- Ikke ofte

Seertallene ser slik ut (siden de to pilotepisodene regnes som nummer 1 og 2, begynner denne sesongen med episode 3):

Episode 3: 1.354.000 seere

Episode 4: 1.306.000 seere

Episode 5: 890.000 seere (bare NRK TV)

Episode 6: 821.000 seere (bare NRK TV)

Episode 7: 789.000 seere (bare NRK TV)

Analysesjef i NRK Kristian Tolonen er tydelig på at dette er svært gode tall. Men usikker på om man kan slå fast at det er rekord.

– Det er vanskelig å si, det er så mange måter å måle rekord på. Men man kan nok si at det ikke er ofte man ser så store tall så raskt i disse dager, om det ikke er stor sport, Eurovision eller andre eventer, sier Tolonen til VG.

ELLEVILLE SEERTALL: Suksessen lot ikke vente på seg for Herman Flesvig og de andre som står bak den populære «Førstegangstjenesten». Foto: NRK

Dessuten har de to første pilot-episodene som ble publisert før jul i fjor, nå blitt sett av henholdsvis 2.899.000 seere og 2.821.000 seere. Det gjelder både linært og NRK TV.

I serien spiller som kjent komiker Herman Flesvig flere karakterer han selv har skapt. Før jul i fjor testet NRK TV interessen med to pilot-episoder av den nye sesongen av «Førstegangstjenesten».

– Herman og hele den dyktige gjengen foran og bak kamera har jobbet utrolig hardt med å bevare og utvide universet fra pilotepisodene. Noe av det aller beste er at de har greid å lage hele karakterer som man bryr seg om. Det er indre konflikt og gjenkjennelse i dem alle. Da blir det humor med mening, sier Resar.

Det ble seerrekord i løpet av en helg med henholdsvis 370.000 og 335.000 visninger og all tvil feid til side: Dette skulle det bli flere episoder av.

Og nå er alle 12 ferdigprodusert. Fem nye episoder er lagt ut – og dermed er syv episoder av «Førstegangstjenesten» tilgjengelig på NRK TV nå. De siste fem legges ut på fredag.

– Nå ville vi teste konseptet med militæret som setting – og formatet hvor vi har brukt «Parterapi» som modell. Dette er helt fantastiske visningstall, gøy at det går så bra, sa Resar, til VG i forbindelse med de to pilotepisodene.

En krigsentusiast, en bortskjemt russ, en kvinnelig mannssjåvinist og en identitetsforvirret fyr fra Oslo Øst. Er det disse som skal beskytte Norge?

Slik selger NRK inn den nye serien og det er åpenbart et innsalg som fungerer. VGs anmelder er også svært fornøyd. Basert på de syv første episodene gir han serien terningkast fem – og begrunner det blant annet på denne måten:

Streaming-suksessen for de to pilotepisodene av «Førstegangstjenesten» rett før jul i fjor sannelig fått NRK-systemet til å gi fra seg det fineste kredittkortet. De ti nye episodene kan man meske seg med strammere regi, tydeligere kameraføring, bedre lys og lyd og strengere klipp.

I et VG-intervju som ble publisert nå i helgen fortalte Herman Flesvig at han var stresset før premieren.

– Det er veldig skummelt. Etter at det ble seerrekord på NRK, begynte jeg fast med bleier. Jeg blir så nervøs av sånt. Vi tenkte ikke det skulle ta så av i det hele tatt, sa Flesvig.

Flesvig har fått håndplukke skuespillere til de nye episodene. Flere kjente fjes dukker opp, blant annet Kristofer Hivju og Bård Tufte Johansen.

Andre kjente skuespillere som Mikkel Niva og Jonas Kinge Bergland sier de sjeldent har hatt det så morsomt som å filme inn «Førstegangstjenesten».

– Hver gang gjorde Herman noe nytt slik at latteren satt så løst i hele gjengen. Du vet når folk er sliten av latterkrampe? Det var sånn jeg opplevde det, fortalte Niva til VG.

