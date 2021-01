«HELT HARALD»: Harald Rønneberg kommer tilbake på TV-skjermen med sitt eget prosjekt «Helt Harald». Foto: Sebastian Ludvigsen/TV 2

Harald Rønneberg klar for TV-comeback

Til våren er Harald Rønneberg (47) tilbake på TV-skjermen - denne gangen uten Thomas Numme.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I en pressemelding mandag morgen kom TV 2 med nyheten om at Rønneberg vender tilbake til TV-skjermen med sitt eget prosjekt «Helt Harald».

– Drømmen var å komme tilbake med en serie som får seerne til å le og kose seg og samtidig bli inspirert til å prøve noe nytt og spennende, sier Harald Rønneberg i pressemeldingen.

I serien møter man blant anet Kygo, Aksel Lund Svindal, prinsesse Märtha Louise, Solveig Kloppen, Marcus og Martinus, Jan Thomas, Else Kåss Furuseth og Julie Bergan. Sammen gjennomfører de en utfordring Harald har drømt om lenge, heter det i pressemeldingen.

–Jeg har jo strengt tatt sittet i et talkshowstudio i 15 år uten å snakke med folk i mer enn ett minutt av gangen, men nå får jeg bli med gjestene til steder de selv har en tilknytning til. Vi har både hatt gode, nære samtaler og gjort deilig galskap sammen - en gullkombinasjon for å komme tett på hverandre. Det var utrolig spennende å bli enda bedre kjent med et knippe så inspirerende mennesker, sier han.

Rønneberg har vært bort fra skjermen siden han og Thomas Numme ga seg med «Senkveld med Thomas og Harald» i mai 2018 etter 15 år.

Allerede da uttalte de at de ikke var ferdig med TV, og at de trolig kom til og gjøre mer sammen. Siden har vært på skjermen med «Casa Numme» hvor Harald Rønneberg var byttet ut med kona Anette Walther Numme.

Mens det enn så lenge har vært stille fra haldenseren Rønneberg.

– Vi må være forberedt på at det neste vi gjør, går på trynet, sa han til VG i 2018. Nå er han altså vender han altså tilbake på TV-skjermen tre år etter at han forlot «Senkveld».

les også – Jeg vet hvor fort man kan miste selvfølelsen av ikke å ha noe å gjøre

– Jeg mener at livet blir morsommere og bedre hvis vi tør å ta noen sjanser på veien. Mitt motto har alltid vært «det er begrensa hvor dritt det kan gå». Og det er faktisk veldig befriende å tenke på når jeg står overfor en stor eller liten utfordring. Som aldri før trenger vi alle noen morsomme øyeblikk og inspirasjon i hverdagen. Og jeg kunne ikke fått med meg en herligere og mer fascinerende gjeng til å prøve å gi seerne nettopp det. Og dét er klart: Du kjenner at du lever når du prøver deg på vannski bak danskebåten med Kygo. Den stopper jo ikke før Hirtshals, sier Rønneberg i pressemeldingen.