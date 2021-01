POPULÆR: Nicola Coughlan i rollen som Penelope Featherington. Foto: NETFLIX

«Bridgerton»-stjernen håper å sette ny standard

Da Nicola Coughlan (34) skrøt av «fargeblind» TV-serie, skal hun ha fått passet påskrevet av kollega.

Publisert: Nå nettopp

Irske Coughlan spiller rollen som Penelope Featherington, én av tre velstående, lykkesøkende og mer eller mindre gifteklare søstre, i Netflix-suksessen «Bridgerton».

Kostymedramaet utspiller seg i London tidlig på 1800-tallet, og serien hylles for sitt mangfoldige utvalg av skuespillere.

VGs anmelder skrev til sin femmer på terningen at «rollene er fargeblindt besatt», og VGTV-profil Morten Hegseth skriver om det han mener er «en deilig fargemiks».

LADY: Britiske Adjoa Andoh, som har ghanesisk far, spiller rollen som Lady Danburry. Foto: NETFLIX

Nicola Coughlan fikk imidlertid korreks fra motspiller Adjoa Andoh (58) da hun brukte ordet «fargeblind» om serien.

– Hun er strålende i rollen som lady Danburry. I en samtale med henne uttalte jeg at «fargeblind rollebesetting» er fantastisk, svarte hun: «Vel, det er det egentlig ikke, for det sletter på en måte raser og menneskers kamper», uttalte Coughlan til TV-showet «This Morning» tidligere i uken.

Det ga 34-åringen noe å tenke på.

– Sånn hadde jeg ikke sett på det. Vi har skapt en helt ny verden, en fantasi, forklarer hun.

VIRKELIGHETEN: Nicola Coughlan på «Graham Norton Show» i London før jul. Foto: Jonathan Hordle / PA Wire

Serien er inspirert av Julia Quinns romanserie om familien med samme navn. Coughlan sammenligner «Bridgerton» men en enda større seermagnet, nemlig «Game of Thrones».

Skuespilleren mener at på samme måte som «Game of Thrones» får seerne til tro på drager, klarer «Bridgerton» å overbevise sitt publikum om at en svart dronning og en svart hertug var det mest naturlige i verden på 188-tallet.

34-åringen, også kjent fra serier som «Harlots» og «Derry Girls», sier at responsen fra seerne varmer hjertet hennes.

– Jeg håper dette vil sette en ny standard for hva periodedrama kan være med tanke på mangfold.

ROMANTIKK: Britiske Regé-Jean Page (30) har zimbabwisk opphav. Her med britiske Phoebe Dynevor (25) i rollene som hertug og sosietetsdronning i «Bridgerton». Foto: NETFLIX

Coughlan har tidligere tvitret om at «Bridgerton» ble møtt av dystre spådommer før den gikk på lufta.

«Noen hevdet at «mangfold i periodedrama ikke funker» ... Vel, 63 millioner husholdninger mente at det funket», skrev hun 5. januar.

HØYSETET: Guyanesisk-britiske Golda Rosheuvel (49) spiller dronning Charlotte. Foto: NETFLIX

Variety skriver at kostymedramaet ligger an til å samle over 63 millioner husholdninger foran skjermen innen de første 28 dagene siden premieren 1. juledag.

Serien vil med det kvalifisere til femteplassen over de mest populære originalseriene på strømmetjenesten til dags dato, og ligger på topp-ti-listen i nærmere 80 land.