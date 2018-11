SEIERSKVINNEN: Sølvi Monsen slapp jubelen løs. T.h.: Charlie Stuart, som ble nummer to på «Torpet», og som tok nederlaget med fatning. Foto: Birgitte Thorshaug Kristiansen/TV 2

«Farmen»-Sølvi vant «Torpet» – lover revansj

Sølvi Monsen (55) knuste Charlie Stuart (32) og Lasse Bergseter (51) – og sikret seg dermed ny vinnersjanse i «Farmen».

Etter en nervepirrende finale i form av kunnskapskonkurranse, kunne Sølvi slippe jubelen løs. Episoden ble vist på TV 2 Sumo kl. 18 mandag kveld.

– Jeg skal ta igjen når jeg kommer inn! Yes, Yes! utbrøt hun i gledesrus da det var klart at hun hadde vunnet.

– Jeg sa jeg skulle tilbake igjen! Helvete. Revansj. Payback-time! Fy faen, det her var kult. Dæven.

Glosene har gjennom hele «Farmen»-oppholdet sittet løst hos finnmarkingen. På «Torpet»-finalen rant det nærmest over.

– Normalt banner jeg ikke så mye som på «Farmen», men når jeg blir engasjert eller revet med, kommer det noen saftige gloser, forklarer hun til VG.

Hun innrømmer gladelig at det å gruse Charlie og Lasse føltes deilig.

– Jeg så på dem som sterke konkurrenter, så det å seire over dem, var herlig. Begge to er fine typer, og jeg hadde en super tid med dem på «Torpet».

Hissig

Lasse fikk seks poeng i kunnskapskonkurransen på ti spørsmål, Charlie fikk syv – og Sølvi hanket inn åtte poeng.

– Gjett om det kommer til å komme inn en annen Sølvi Monsen enn hun som kom ut, uttalte en eplekjekk Sølvi i episoden mens hun med målbevisste skritt satte kursen tilbake mot «Farmen»-gården.

– Nå er det en liten, hissig finnmarking som skal gjøre vei i vellinga, og som har noen hemmeligheter på lur som hun kan bruke eller misbruke til sin fordel. Og det skal jeg gjøre for alt det er verdt, bedyret Sølvi for TV-kamera.

Romanse i skjul

Med det mente Sølvi at hun like før hun forlot gården, fikk hvisket i øret fra Tonje Frøystad Garvik (29) at hun og Lene Sleperud (29) er kjærester . Det har nemlig paret holdt skjult for de andre.

– Planen var å bruke denne hemmeligheten som Tonje fortalte for å sikre meg en billett til finalen. Tonje og Lene spilte et veldig bra spill. At de klarte å holde på det så lenge, er imponerende, sier Sølvi til VG.

Hun er ikke bitter for at de ble ført bak lyset.

– Det er jo et spill, og alle ønsker å spille for å komme lengst mulig. Tonje og Lene er veldig fine personer, og vi er gode venner i dag, forsikrer hun.

Sølvi får imidlertid ikke gleden av å bruke hemmeligheten. Da deltagerne søndag fikk vite at en tidligere rival vil vende tilbake til gården etter å ha vunnet «Torpet», bestemte de å innvie de resterende konkurrentene – nettopp i frykt for at Sølvi skulle dukke opp igjen og blåse hemmeligheten før de selv rakk det.

Lasse Bergseter, som skapte furore på «Farmen» i 2016 , var på «Torpet» helt fra starten, men ble slått på målstreken.

– Det er vel som når Northug kommer på annenplass – jeg ble litt sær og bitter, sier han til VG.

– Selvfølgelig var det veldig kjedelig. Jeg satt der inne i åtte uker og var så nær.

Mindre bajas

Hadde han kommet inn på «Farmen»-gården, var planen å opptre i litt mer «Lasse-stil». På «Torpet» var han nemlig roligere enn det TV-seerne var vitne til for to år siden.

– Jeg hadde lovet min kjære ikke å være så bajas denne gangen. Både hun og sjefen min sa at jeg ikke behøvde å lage TV to ganger på rad, ler han.

– Men hun finnmarkingen kom og ødela planen. Uansett var det en opplevelse.

– Kan det bli mer «Farmen» etter dette?

– Ja, det måtte være «Farmen kjendis», da. Men jeg er vel ikke helt der. Likevel, man skal aldri si aldri. Når jeg ser hvilke folk som er med der, så skjønner jeg jo at det hadde blitt en prøvelse, det også, humrer Lasse.

Slått ut

Irene Halle (35), som røk ut av «Farmen» søndag kveld , havnet rett i ny kamp på «Torpet». Der måtte hun konkurrere mot Charlie i «spikeren», som går ut på å memorere og treffe tre blinker.

Hun gikk imidlertid på en saftig smell og spikret alt inn speilvendt. Da det endelige nederlaget var et faktum, falt hun sammen i tårer, skriver TV2.no .

