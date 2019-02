ILTRE DAMER: Mina Hadjian og Trude Mostue havnet i klammeri i kveldens «Farmen kjendis», men fremhever at ble gode venner etterpå. Foto: Fredrik Hagen

«Farmen kjendis»: Derfor kranglet Trude og Mina

Trude Mostue og Mina Hadjian havnet i en voldsom krangel i onsdagens «Farmen kjendis». Men egentlig er de gode venner.

– Vi hadde alle hatt en tøff dag på grunn av en stor ulykke med hesten. Svein ble skadet og adrenalinet var helt på topp. To minutter etter ulykken begynner Trude og hyle at vi må melke kuene, og flere av oss får kjeft for å ikke løpe etter henne med en gang. Jeg hadde merket meg over lengre tid at jeg følte Trude snakket nedsettende til mange av oss, forteller Hadjian til VG og legger til at Trude neppe mente dette nedsettende.

– Men jeg bestemte meg da for å ta et oppgjør med henne en gang for alle. Trude og jeg tok et oppgjør og stemningen var på ingen måte dårlig etter dette, sier Mina Hadjian og presiserer at alle var slitne på grunn av Sveins ulykke, sult og hjemlengsel.

Spenningen mellom de to ble bygd opp gjennom hele sendingen og tok en brutal vending under middagen. Det reagerer Trude Mostue på.

– Mina kunne ha tatt dette med bare meg og ikke over middagen, men hun valgte å lage en stor dramatisk offentlig sak av dette. Det synes jeg er urealt og lite snilt gjort, spesielt fordi jeg kom til henne før middagen og ba om unnskyldning for å ha vært brå. Men da ville hun ikke snakke med meg, sier Mostue.

Hun reagerer også på at Hadjian kalte henne en «bitch» foran alle de andre rundt middagsbordet.

– Jeg tenkte at det var umodent sagt, og at «bitch» ikke nødvendigvis er negativt i min hunde-verden ...

– Men det var faktisk lett å holde seg rolig fordi jeg følte at hun var så urimelig, og jeg tenkte raskt at alt hun sa om meg sa mer om henne som person. Jeg lot dessverre Mina avsløre seg selv mer enn meg.

– Du sa at du følte deg «offentlig henrettet»?

– En slik overhøvling skulle man tro at jeg hadde drept flere mennesker med øks der inne ... Men ja, jeg var skyldig i et par ting. Jeg hadde høy arbeidsmoral og prioriterte dyra og gården. Og jeg ga beskjeder uten å klemme og kysse på folk. Dyrene var aller viktigst for meg der inne, sier Mostue.

Senere i episoden får de to skværet opp, og i dag er det intet ondt blod mellom de to.

– Trude og jeg melder bortimot hver dag. Vi er venner og vil fortsette å være det lenge. Jeg vil aldri ha henne som sjef, men å være gode venner er null stress, sier Mina Hadjian, noe Trude Mostue bifaller.

SKVÆRET OPP: Stemningen mellom de to ble atskillig bedre etter middagen enn under. Foto: Skjermdump, TV2

– Vi har snakket ut og er faktisk veldig gode venner i dag. Hun er en topp dame – som en terrier av og til, kort i lunten med et skarpt bjeff. Men det er jo jeg også, så der er vi like. Vi er tøffe damer begge to!