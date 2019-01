TIL «TORPET KJENDIS»: Onsdag flytter bloggeren Kristin Gjelsvik inn på «Torpet». I april venter hun og kjæresten Dennis Poppe barn. Hun bærer på tvillinger, men det ble tidlig klart at det ikke er liv i den ene av tvillingene. Foto: Elise Alexandra Gulbrandsen

Slik takler «Torpet kjendis»-klare Kristin Gjelsvik at hun mistet en av tvillingene

Onsdag kommer bloggeren Kristin Gjelsvik (32) inn på «Torpet kjendis». Like etter at innspillingen var over ble hun gravid med termin i midten av april.

Publisert: 30.01.19 06:40







I midten av januar avslørte hun og kjæresten Dennis Poppe (27) at paret ventet tvillinger. Men ganske tidlig i svangerskapet ble det klart at det ikke var liv i den ene tvillingen.

Det kom frem i parets serie på Viafree, «Kristin & Dennis: 1+1=3».

les også Blogger Kristin Gjelsvik gravid med tvillinger - mistet den ene

– Jeg har ikke hatt noen typiske gravid-symptomer og følte meg egentlig ikke gravid før magen begynte å poppe. Og da vi endelig avslørte den store hemmeligheten, ble det brått mer virkelig, sier Kristin Gjelsvik til VG.

Hun forteller at hun synes det er litt ironisk at hun som tidligere har erklært seg frivillig barnløs, nå er gravid.

– Men livet skjer - dette blir fint! Før jeg tok testen - jeg hadde jo en mistanke om at jeg var gravid, tenkte jeg at jeg ville fjerne det uansett om testen var positiv. Jeg håpet den skulle være negativ. Men da jeg så at testen var positiv, skjedde det noe. Alt endret seg på en måte. Og det var fint og deilig å se at det er mulig å endre mening.



Når Gjelsvik nå kommer inn på «Torpet kjendis», er Aune Sand der fra før av.

– Sist jeg så meg selv på TV var for cirka et år siden, da jeg var med i «Camp Kulinaris». Akkurat nå tenker jeg «herregud, så uvant». Vi er jo bare tre stykker på «Torpet kjendis», og da blir dynamikken en helt annen enn man ser inne på «Farmen kjendis». Jeg er spent på å se hva de klarer å få ut av denne settingen. Men det var en fantastisk opplevelse, og helt magisk å være i ett med naturen på den måten. sier Kristin Gjelsvik om oppholdet i dag.

Men etter at hun kom hjem fra innspillingen av «Farmen kjendis» har Gjelsvik som nå er syv måneder på vei, fått andre ting å tenke på.

– Jeg fikk beskjed om at det ene barnet var dødt på samme tid som jeg fikk vite at jeg var gravid med tvillinger. Det første jeg tenkte var «skal jeg gå fra å være frivillig barnløs til å vente tvillinger»? Så en del av meg ble lettet, må jeg innrømme. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle gå fra frivillig barnløshet til mamma for to. Men hadde det blitt sånn, hadde jeg selvsagt tatt ansvar, sier Kristin Gjelsvik.

Hun forteller videre at i starten var hun fortsatt i sjokk over at hun i det hele tatt var gravid.

– Da jeg fikk beskjed om at det var snakk om to og at en var død, ble jeg enda mer sjokkert. Men dette var såpass tidlig at vi ikke rakk å knytte oss til den andre tvillingen, sier Kristin Gjelsvik.

Paret venter en liten gutt.

– Det er Dennis veldig, veldig begeistret for. Jeg tror det var noen kilo som «lettet» seg fra skuldrene hans da han fikk den beskjeden, sier Kristin Gjelsvik.