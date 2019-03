ULØST: Det er en gåte hva som skjedde med lille Madeleine McCann under ferieturen i Portugal i 2007. Foto: FAMILY HANDOUT

Netflix-dokumentar antyder at Madeleine McCann er i live

40 eksperter og nøkkelpersoner knyttet til den 12 år gamle forsvinningen bidrar i «true crime»-dokumentaren om mysteriet rundt den da tre år gamle jenta.

Dokumentaren «The Disappearance of Madeleine McCann» dukker opp på strømmetjenesten Netflix fredag. Der dykkes det ned i den til nå nytteløse etterforskningen av hva som skjedde med britiske Madeleine i småbyen Praia de Luz i Portugal 3. mai i 2007.

Dokumentarskaperne skal ha brukt to år på jobben.

Ifølge Fox News blir det lagt frem mange teorier, som at treåringen er offer for menneskehandel, og at hun er tatt med til et annet land.

Privatetterforsker Julian Peribanez, som har jobbet på oppdrag av den forsvunne jentas foreldre, sier i dokumentaren at en britisk middelklassejente vil betraktes som mer innbringende økonomisk, og at det derfor er stor sannsynlighet for at hun fortsatt er i live.

Foreldrene imot dokumentaren

Felles for mange stemmene i Netflix-dokumentaren er at de tror sannheten vil komme for en dag. Foreldrene, Kate og Gerry McCann, har aldri gitt opp håpet om å finne datteren i live. De bidrar imidlertid ikke i TV-dokumentaren.

Tvert imot er Madeleines mor og far skeptiske og engstelige for at Netflix-produksjonen kan komme til å stikke kjepper i hjulene for den allerede pågående politietterforskningen.

McCann-paret bekrefter i en pressemelding ifølge The Independent at de er bedt om å stille opp, men at de har takket nei.

«Vi er klar over at Netflix planlegger å sende en dokumentar i mars 2019 om Madeleines forsvinning. Produksjonsselskapet har spurt om vi kan bidra, men vi har ikke sett, og ser fortsatt ikke, hvordan denne dokumentaren vil hjelpe i søket etter Madeleine. Det er heller en fare for at den kan skade den aktive etterforskningen», skriver de.

Jim Gamble, anerkjent politietterforsker innen barnesaker – og som var involvert i saken allerede fra start, sier angivelig i dokumentaren:

– Jeg tror fullt og fast på at vi i løpet av min levetid vil finne ut hva som skjedde med Madeleine McCann. Teknologiens fremskritt er lovende med tanke på det. År for år blir DNA-analysene bedre. Og for hvert år blir andre teknikker utviklet, blant annet ansiktsgjenkjenning.

Gamble sier det ikke er usannsynlig at økte teknologikunnskaper vil kunne føre til at puslebiter de allerede har vært innom, vil vinne sin plass.

Flere hundre personer er sjekket ut, og millioner av kroner er brukt for å finne svar.

12 dager etter forsvinningen ble en mann formelt mistenkt, etter å ha blitt anmeldt av en britisk journalist, som mente mannen oppførte seg mistenkelig under et intervju. Mannen ble senere sjekket ut av saken, og har fått tildelt erstatning fra flere britiske medier i etterkant.

I 2013 kunne britisk politi også sjekke denne mannen ut av saken, som da ble identifisert som en britisk ferierende som bar sin egen sønn tilbake fra en kveldsbarnehage samme kveld.

Portugisisk politi avsluttet etterforskningen i 2008 og ble sterkt kritisert for det internasjonalt. Fem år senere valgte de å gjenåpne saken. Britisk politi startet nye undersøkelser av forsvinningen i 2011.