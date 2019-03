TILBAKE TIL TRAUMET: Maria Iranzo Nielsen i «Drapet i Holmenkollen». Foto: Simon Skreddernes / TVNorge

TV-anmeldelse «Drapet i Holmenkollen»: Drivende god TV

Norsk «true crime» – på høyde med det beste fra utlandet.

«Drapet i Holmenkollen»

Norsk dokumentarserie i seks deler

Regi: Ingrid Wevang og Pia Lykke

Premiere på Dplay og TVNorge onsdag kl. 21.30

«På den tiden snakket man om ’gode’ og ’dårlige drap’, sånn pressemessig», sier nylig avdøde Knut Haavik i «Drapet i Holmenkollen».

Han har det resignerte, melankolske halvsmilet til en mann som har vært med lenge og sett for mye.

Haavik, som i 1974 var krimreporter i VG, fortsetter: «Dette var åpenbart et ’godt drap’ for pressen. Det var mystikk, det var en utenlandsk kvinne som var gift med en diplomat, en liten datter som var vitne til drapet … på beste vestkant».

Haavik har helt rett, selvsagt. «Diplomatdrapet i Holmenkollen» i april 1974 hadde det meste, og er en grufull gavepakke ikke minst for «true crime» TV-produsenter.

Danske Anni Nielsen Iranzo ble funnet drept i et hus i Dagaliveien i Holmenkollen 24. april 1974. Nielsen Iranzo bodde i boligen sammen med sin ektemann, den spanske diplomaten Enrique Iranzo, og barnets fire år gamle datter, Maria.

Drapet skjedde før etterforskningsrevolusjonen som DNA innebar. I 1974 måtte man nøye seg med tekniske funn, blodspor og fingeravtrykk (hvorfor hadde Anna et rep rundt halsen?).

ÅPNER ARKIVENE: En kriminaltekniker undersøker en gjenstand som blir funnet i arkivet i Oslo i «Drapet i Holmenkollen». Foto: Simon Skreddernes / TVNorge

Maria, som hadde bevitnet ugjerningen, eller deler av den, ble ikke formelt avhørt i saken. Men hun husker at hun så en kvinne sitte på skrevs over moren, som lå på gulvet i stuen, den dagen. Og at mamma hadde «rød maling» i hele ansiktet.

Noen dager senere ble det funnet noen blodige klær på Høvikodden. Mistanken ble etter hvert rettet mot en amerikansk kvinne i Enriques fortid, Minna Treadwell Thompson, som var i Oslo på den aktuelle datoen. Motiv: sykelig sjalusi.

Men ingen ble dømt. I 2018, 44 år etter den forferdelige hendelsen, er Maria Iranzo Nielsen, i dag bosatt i Argentina med mann og tre barn, tilbake på åstedet i Oslo.

Hun skal besøke huset i Holmenkollen og grave i gamle dokumenter. La seg avhøre av Kripos (omsider), snakke med politibetjenter som var på jobb den dagen i 1974 og tråle eskene med fotografier og presseklipp. Kanskje er det dessuten bevismateriale igjen i kjelleren på politihuset i Oslo?

Marias onkel i Easton, Pennsylvania, George Nowery, har i alle år bedrevet aktiv amatøretterforskning på hennes vegne. Det samme har fetteren Erik, som etter hvert dukker opp i Oslo for å hjelpe henne.

«Drapet i Holmenkollen» er blitt en svært fascinerende «true crime»-serie. Det er flere årsaker til det. Det at Holmenkollen-drapet var «godt», som Haavik sa, er én av dem.

En annen er at serien er svært vellaget og lett å følge med i, med suverent narrativt driv og effektive «cliffhangere». Produsentene har tilsynelatende intervjuet alle som hadde befatning med saken den gangen, og fremdeles er i live; fra politifolkene og advokatene til journalistene og resepsjonisten som var på jobb på Forbundshotellet i april 1974.

DOKUMENTER, BILDER, PAPIRER: Iranza Nilesen og fetteren Erik Nowery dykker ned i arkivene i «Drapet i Holmenkollen». Foto: Simon Skreddernes / TVNorge

Tilfanget av bilder, papirer og annen dokumentasjon er overmåte rikt. Saken ble som vi skjønner fulgt svært tett i norsk presse. Det bugner av gode fotografier.

Den aller viktigste årsaken til at «Drapet i Holmenkollen» er blitt drivende god TV, er imidlertid at Maria Iranzo Nielsen (som for øvrig snakker utmerket dansk og engelsk) er et så betagende menneske: Tøff og sårbar i sin reise inn i en vond fortid, der hun utsetter seg for «kognitiv avhørsteknikk» hos Kripos og ser på de gamle, grufulle åstedsfotografiene.

«Drapet i Holmenkollen» er «true crime» av god «Netflix-standard», helt på høyde med både det hjemlige gjennombruddet «Gåten Orderud» og det beste fra det store utlandet i sin (problematiske) sjanger.

VG har sett de to første episodene, og har det om sant skal sies travelt med å få sett de fire neste.