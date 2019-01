STERKT: En nyforelsket Elisabeth Andreassen er første hovedgjest i den nye sesongen av «Hver gang vi møtes», som starter i kveld. Foto: Mattis Sandblad, VG

Hver gang vi møtes: Bettan overraskes av døtrene

TV 2019-01-12T15:10:29Z

Det ligger an til følelsesladde øyeblikk når Elisabeth «Bettan» Andreassen (60) får uventet besøk i premiereprogrammet av «Hver gang vi møtes» i kveld.

Publisert: 12.01.19 16:10

I TV2s promovideo til den ferske sesongen av det populære programmet ser vi tydelig at Bettan får et aldri så lite gledessjokk da døtrene Anna og Nora plutselig kommer inn døra.

– Det blir sterkt og følsomt, bekrefter Andreassen overfor VG.

– Alt vi har gått gjennom... Men jeg er ikke redd for å vise følelser, eller gråte. Hvis ikke jeg kan gjøre det, så kan kanskje ikke andre ta imot det, heller. Jeg har gått gjennom ting som virkelig er livet, ting som også mitt publikum går gjennom. Jeg velger å snakke om det. Som artist er det et mål for meg å kommunisere dette, sier hun.

Egentlig ble Elisabeth Andreassen spurt om å være med i den forrige sesongen av «Hver gang vi møtes». Da valgte hun å si nei.

– Jeg måtte ta en lengre pause og tenke gjennom ting. Sa nei til mye. Noen ganger er det ikke plass til annet enn å ta vare på seg selv, barna og publikum. Så kan man gå videre å jobbe. Timingmessig kom forespørselen i år helt perfekt. Dette har vært en utrolig fin gjeng, sier Bettan som senere i vinter stikker ut på kulturhus-turne under vignetten «Jag er skitbra».

– Alle burde tenke det om seg selv, hver dag – at man er skitbra! At man skal følge hjertet sitt, finne kjærlighet, gjøre det du har lyst til og gjennomføre det. Si til deg selv hver morgen at dette skal gå så bra! sier Bettan som personlig har opplevd to tunge år der hun har mistet både ektemannen Tor og foreldrene sine.

Nå smiler imidlertid livet igjen til Bettan, etter at hun nylig sto frem med sin nye kjæreste, Øystein Sørum (59).

– Jeg trodde aldri at det skulle skje igjen, iallfall ikke så bra! Tor var drømmemannen min - tenk så heldig jeg er som finner en til!