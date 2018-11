FAR OG SØNN: Christian Nærum gjør som pappa Knut og satser på det humoristiske. De to har samme underfundige sans for humor. Foto: Mattis Sandblad

Ny Nærum i «Nytt på nytt»

TV 2018-11-02T20:35:58Z

De møtte hverandre i døren i NRK. Pappa Knut Nærum på vei ut av «Nytt på Nytt» etter 16 år på skjermen, sønnen Christian på vei inn i redaksjonen som tekstforfatter.

– Man må jo sørge for at det alltid er en Nærum i NRK , sier Knut Nærum (58) til VG.

Det var våren 2015. Etter 16 år og 442 «Nytt på Nytt»-sendinger ble Knut Nærum takket av og hyllet av sine TV-kolleger gjennom disse årene med en versjon av Barry White-klassikeren «You're The First, The Last, My Everything».

Lite visste det norske TV-publikumet på det tidspunktet at en ny Nærum var i ferd med å gjøre sine hoser grønne i underholdningsavdelingen i NRK.

– Jeg hadde sendt inn noen vitser til redaksjonen og fikk beskjed om å skrive flere i løpet av sommerferien det året. De likte det de så og ville ha meg som en fast del av redaksjonen to dager i uken, forteller Christian Nærum (26) til VG.

Det er ikke vanskelig å se familielikheten mellom de to. Samme underfundige sans for humor skal det også vise seg etterhvert.

–Ja, det er en stor overlapp av humor mellom oss to, medgir pappa Knut.

– Men det er ikke slik at jeg sender en melding til faren min og spør om han har en vits eller to på lager som jeg kan låne, sier Christian.

Han har sin bakgrunn fra teksforfatterlinjen på Westerdal og har også jobbet i Radio Nova med et program som gjerne blir omtalt som «Studentenes Hallo i uken».

– Christian må gjerne gå inn i skapet mitt, men jeg låner bare ut slips. Vitsene mine får han ikke, selv om det hender at vi snakker om hvem de skal ha som gjester i ukens sending. Sånn sett har dette gitt oss et ekstra fellesskap, fortsetter Knut.

Men faglig sett har han ikke noe ønske om at de skal gå for tett oppå hverandre.

– Jeg har overhode ikke lyst til å bli satirikernes svar på Gjert Ingebrigtsen, sier Knut Nærum.

Samtidig har han ikke direkte frarådet Christian å satse på en karrière som humorist og satiriker.

– Han kunne jo selvfølgelig lært seg noe praktisk. Men på den annen side er det jo begrenset etterspørsel når det gjelder norske håndverkere. Mens satirikere er vel en av de siste yrkesgruppene som står i fare for å bli erstattet av roboter eller østeuropeere for den saks skyld, sier Knut Nærum.

Selv savner han ikke den ukentlige øvelsen som «Nytt på Nytt» var.

– Jeg angrer ikke på at jeg ga meg i 2015. Ofte når nyhetene gjentar seg selv, da blir det også vanskeligere for komikerne å ikke gjøre det samme. Da er er jeg glad for at jeg slipper, sier Knut.

– Jeg ser jo også at mye går igjen, men føler at jeg ikke har rett til å være lei enda, skyter Christian inn som så langt ikke føler at etternavnet forplikter for mye.

– Så langt er jeg bare glad for at jeg i en alder av 26 år kan få betalt for å skrive vitser.

Han er en av ti som er tilknyttet «Nytt på nytt»-redaksjonen som tekstforfattere. Fem på heltid - og fem på deltid.

– Vi går gjennom mange vitser i løpet av en uke - og bruker mye tid på ikke å le, sier Christian.

For både far og sønn tenker at selv om jobben er å være morsom, er man likevel ikke morsom hele tiden.

– Man blir nok litt «vitseblind», akkurat som en forfatter kan bli «ordblind». Det tror jeg vi bare må avfinne oss med, sier Christian.

– På den annen side, mange spør meg om jeg selv synes jeg er morsom. Det må man være når man er satiriker og humorist. Det blir som å spørre en bussjåfør om han kan kjøre buss, sier Knut.

Jobben hans er imidlertid ikke bare å være morsom til en hver tid. Siden årtusenskiftet har Knut Nærum mer eller mindre utgitt en ny bok hvert eneste år. Årets bok fra Knut Nærums hånd heter «Den gåtefulle Oberon Qvist» og det er en krim.

Han har stadig prosjekter på gang, som slett ikke bare er morsomme. Enten det handler om bok eller teater. Han står for eksempel bak forestillingen «Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter» som ble satt opp på Den Nationale Scene i Bergen i fjor høst - og står på plakaten igjen til vinteren. Han har også oversatt Riksteaterets forestilling «Kollaps i kulissene» som fikk terningkast fem av VGs anmelder.

– Bare en gang i livet har jeg hatt fast ansettelse - og det var som korrekturleser i Dagbladet Sørlandet. Jeg tror jeg var der i ti måneder. Jeg trives godt med å jobbe for meg selv og aller helst med hjemmekontor. Da slipper jeg å snakke med folk og jobber mye mer effektivt, sier Knut.

Når han ikke er opptatt med å skrive vitser for Nytt på nytt, lar Christian seg «inspirere» av sosiale medier og skriver det han betegner som «dårlige instagram dikt» - og har naturlig nok opprettet en egen til formålet.

Under navnet «sveinungkaasa» som han driver sammen med en venn, Andreas Veie-Rosvoll , har han publisert dikt som:

forelskelse er å late som

man aldri må

tisse

– Jeg har ikke så mange følgere. 99 tror jeg, sier Christian.

– Det er ikke viktig å ha så mange - det viktige er hvem som følger deg, slår pappa Knut fast.