POPULÆRE: Hilde Skovdahl og Svein Østvik har begge etablert seg som rikskjendiser etter «Charterfeber».

Svein Østvik gjør «Charterfeber»-comeback

Svein Østvik (57) trodde han var ferdig med «Charterfeber» for godt, men den gang ei.

Hilde Skovdahl (49) er ikke den eneste som gjør comeback i TV3s realityserie om nordmenn på sydentur. Nå bekrefter TV-kanalen at også «kongen av Mallorca» dukker opp.

– Ja, jeg er med! Jeg ble jo litt smigret da det viste seg at mange ønsket meg tilbake, så da klarte jeg ikke å si nei, sier en munter Østvik til VG.

Han har vært med i hver eneste av de tidligere åtte sesongene – den siste i 2013. Nå vekkes altså serien til live igjen.

– Alle trodde vel at det var over. I hvert fall regnet jeg med det. Litt i tvil var jeg, og jeg tenkte meg ekstra godt om. Men jo mer det nærmet seg, dess mer kjente jeg på at det føltes riktig å gå på en runde til.

57-åringen har siden han ble charterkjendis figurert i en rekke andre TV-program, deriblant «Skal vi danse» , «71 grader nord» , «Fire stjerners middag», «Camp Kulinaris» og «Sangstjerner». Han fikk også skuespilleroppdrag i «Hotel Cæsar». I 2008 lanserte han albumet «Kongen av Mallorca» , som lå tre uker på VG-lista.

Sånn så det ut da Østvik var med i «Skal vi danse» ( artikkelen fortsetter under videoen ):

Nettopp det at han har så mye å takke «Charterfeber» for, gjorde det lettere å si ja.

– Den TV-serien har jo gitt meg et liv som har inneholdt kolossalt mye, som jeg ellers ikke ville opplevd. Så egentlig var det umulig å si nei. Mange synes det er viktig å ta avstand fra ting og vokse som menneske, men jeg har aldri ment at «Charterfeber» er spesielt banalt eller ille. Tvert imot føler jeg at det byr på humør og livsglede. Enkelte episoder kan man jo alltids tenke at man kunne unngått, men sånn er livet. Det byr på hele spekteret, ler han.

Den kommende sesongen er spilt inn i sommer – på Gran Canaria. 600 nordmenn søkte om å få være med.

– Herregud, så gøy det var! flirer Østvik, som lover småoriginale og spontane rariteter.

– Jeg hadde det egentlig jækla bra på denne turen. Vi var en fin gjeng. TV-seerne kan forberede seg på alt fra tåredryppende, sterke historier til vill humor. Altså det vanlige, lyder det fra Østvik, kjent for sine mange sprell både på og utenfor skjermen ( artikkelen fortsetter under videoen ):

Sesong ni går på lufta i september, men de som hadde håpet å se Østvik og Skovdahl sammen på skjermen, blir skuffet.

– Hilde og jeg var ikke med på samme tur. Jeg dro helt alene. For øvrig tror jeg at jeg kan røpe såpass at jeg har oppfunnet en helt ny type bagasje å frakte ting i. Den er rimelig original, og jeg er sikker på at ikke mange har sett noe lignende, humrer Østvik.

TV3 er fornøyd med å ha Østvik med videre.

– Ingen chartertur uten Svein. Vi er selvsagt særdeles glad for å ha med oss ikonet på tur til Gran Canaria. Han heter ikke Charter-Svein uten grunn, sier pressekontakt Andreas Framnes.