Tidligere «Farmen»-finalist: – Bestemt tidlig hvem som skal vinne

Også tidligere år har deltagere reagert kraftig på det de mener er føringer og favorisering under «Farmen»-innspillingen. De er ikke overrasket over påstandene om juks i år.

Det er ikke bare i år at deltagere mener det trikses i kulissene i «Farmen» .

Marius Hofsøy (26), Morten Heggdal (50), Eunike Hoksrød (40), Vidar Helseth (39), Bjørn-Erik Fatnes (23) og Geir Magne Haukås (47) mener alle at det er grunn til å stille spørsmål ved hvor rettferdig innspillingen er.

– Jeg er ikke overrasket over det som kommer frem nå. Det har hendt at jeg har ligget våken og tenkt at «Hvorfor i helvete turte du ikke si fra?» sier Marius Hofsøy til VG.

I 2016 ble han slått ut av Laila Lochert (42) under en matlagingskonkurranse like før finalen. Én proffkokk sto for vurderingen.

– Da jeg røk, ville jeg ikke være en dårlig taper og virke muggen. Men nå er jeg åpen om det. Jeg mener det ble kåret feil vinner det året. Laila skulle absolutt ikke vunnet semifinalen. Det ble nesten flaut. Maten kokte over, og det var så mye stress rundt henne. Sikkert hundre mennesker har spurt meg siden om hva som skjedde, fordi de mente jeg burde gått videre, sier Hofsøy.

I dag angrer Hofsøy på at han ikke protesterte overfor produsentene og TV 2 .

– Det virker nærmest korrupt. Jeg vil ikke fremstå som bitter, men får nesten gåsehud av å snakke om det. Konkurransen er ikke lenger åpen, men styrt. Det synes jeg er stygt. Selv om man kaller det et realityshow, så er det ikke det det. Sponsorene blir premieleverandør på feil premisser. Utnyttelse, kaller jeg det.

Hofsøy presiserer at han ikke var vitne til deltagerjuks, som har vært tema etter årets finale. Men han mener at veldig mye er rigget fra produksjonens side.

– Som da det ble hentet inn fem snekkere med spikerpistoler på gården for å ferdigstille et naust, vel å merke etter at vi deltagerne mente vi hadde fått feil info. Det virket uansett som om det var forhåndsbestemt hvilke ukesoppdrag som skulle bestås og ikke.

Eunike Hoksrød tapte mot Halvor Sveen (48) i finalen i fjor. Hun tror produsentene ville at Sveen skulle komme langt.

– Jeg tenker at det er bestemt ganske tidlig hvem som skal vinne «Farmen». Det er jeg helt overbevist om. Jeg mener oppgavene i vår finale tyder på at han skulle stille sterkest. Det handler ikke om å være en dårlig nummer to, men om at det bør være rettferdig, sier hun og hevder det var flere episoder, der Sveen fikk fortrinn.

Hoksrød mener Sveens tvekamp mot utfordrer Bjørn-Erik Fatnes var det tydeligste eksempelet på styring. VG omtalte den kontroversielle tvekampen den gangen, der både Fatnes, Sveen og andre deltagere uttalte seg.

Det som skiller melkespann-tvekampene tidligere i konkurransen fra melkespannholdingen i finaleuken, er at det før finaleuken ikke er påler under bøttene. Altså blir programleder Gaute Grøtta Grav (39) den som bedømmer på skjønn.

Hoksrød mener feil vinner ble kåret den gangen.

– Alle som så Bjørn-Erik ryke, er enige med meg. Halvor fikk mange flere advarsler enn Bjørn-Erik.

Det første Fatnes tenkte da han hørte om årets krangel etter finalen, var «nå har produksjonen vært inne igjen».

– Jeg vet jo ikke hva som skjedde i år, men at produksjonen har vært inne og tuklet, er realistisk. I hvert fall føler jeg det. Hvis de hadde sendt Halvor hjem i fjor, ville de mistet ekstremt mange seere. Jeg tror produsentene ønsker seg enkelte vinnere fremfor andre.

Fatnes ble så sjokkert over utfallet, så han tok det ikke opp der og da.

– Når Gaute kan kåre vinner, sier det seg selv at det blir subjektivt. Hvis de løfter frem den de ønsker skal vinne, blir det for teit. Strix og TV 2 trenger denne skyllebøtta her, mener han.

Hoksrød forstår fortvilelsen til Kjetil Nørstebø (28) over å bli slått på målstreken av Tonje Frøystad Garvik (29), hvis det stemmer at begge finalistene hadde tilgang til juksemuligheter.

– Og så er det veldig trist andre veien hvis Tonje ikke har jukset, sier hun.

Når det gjelder hvilke muligheter finalistene har til å få vite svarene på spørsmål under selve finalen, sier Hoksrød at det avhenger av hvor nært forhold man har til assistentene.

– Halvor og jeg hadde en assistent som var ekstremt proff og streng. Men det var andre assistenter som knyttet seg mer til andre. Utro tjenere vil absolutt ha mulighet. De fulgte oss jo på do og sånne ting.

Geir Magne Haukås, som kom langt i «Farmen» i fjor , sier at det «definitivt» er mulig å jukse», både som deltager og medlem av produksjonen.

– Jo da, hvis man vil, og hvis integriteten er borte. På generelt grunnlag kan jeg si at jeg observerte personer i de ulike kamerateamene og regissør teamene som knyttet sterkere bånd til enkelte deltagere enn andre. Personlig reagerte jeg på det, sier han.

Haukås sier han imidlertid ikke var vitne til juks av den typen som påstås å ha skjedd nå, men han var blant dem som satt på tribunen da Sveen ble utropt til tvekampvinner over Fatnes .

– Alle så at Halvor begynte å slite tidlig. Men Halvor selv kan ikke klandres. Han gjorde alt han kunne og måtte overlate beslutningen til andre. Halvor er full av integritet og en verdig vinner. Han spilte ærlig hele veien, og her ligger den betydelige forskjellen. Det som gjør at Kjetil har et snev av troverdighet, er at han selv sier han fikk info han kunne ta med seg inn i en finale.

Haukås var ikke vitne til urimelig rigging underveis. Han har imidlertid forståelse for at produsentene skal lage god TV.

– Hvis de ikke har castet god nok til å klare å lage en naturlig story, må de gå inn og selv skape et best mulig produkt, dersom «Farmen» skal være levedyktig. Strix har i kontrakten på 12 sider at de har full styringsrett gjennom hele produksjonen. Men jeg reagerer på at deltagere som har signert kontrakten, ikke møter straffetiltak når det blir kjent at de har rømt og fått mat inn på gården .

Morten Heggdal vant «Farmen» i 2013 . Han forteller om en episode som opprørte ham voldsomt. Han var storbonde og lå godt an med ukesoppdraget. Det eneste som gjensto var husvask – noe de ventet med til det siste for å slippe å gjøre det flere ganger.

– Det fikk jo alle i produksjonen med seg. Den morgenen vil skulle vaske, og normalt ville ha god tid før mentor kom, ble vi vekket med beskjed om at mentor og kona var på vei. Det var så åpenbart at de ville ødelegge. Husvasken var det første de sjekket. Vi hadde null sjanse til å rekke det, og vi strøk. Jeg lekset opp for Gaute. Som den voksne mannen jeg er, som hadde reist fra familien for å være med, ville sikre meg finalekniven på rettferdig vis. Så jeg var veldig sint. Hadde jeg ikke vunnet senere, ville jeg vært enda mer opprørt.

Heggdal beundrer Nørstebø som tør å stå i kampen nå .

– Kjetil er tøff i trynet. Ved hjelp av subjektiv bedømming i kamper, kan TV 2 sørge for at de deltagerne de ønsker å bruke mye tid på, går videre. Jeg opplevde ingen deltagerjuks i vår sesong, men når TV 2 sier det ikke er mulig å jukse, så stemmer ikke det. Det hadde vært mulig for fem år siden, i hvert fall.

Han mener et minstekrav for å gjenopprette troverdigheten, er å la en uavhengig part få kvalitetssikre tidslinjene i finaledøgnet.

– Da går det ikke på om det var juks, men om muligheten for juks var til stede. Det vil også kunne fjerne mistanken fra en vinner som kanskje har spilt redelig.

Vidar Helseth røk tidlig ut i fjor . Også han mener at produksjonen i stor grad har muligheten til å påvirke.

– Vi går mye oppå hverandre, og spesielt produksjonens ansatte får nær kjennskap til deltagere. Reglene er krystallklare – det skal ikke foregå noen interaksjon mellom disse. Selv fikk jeg en ganske god relasjon på min tid på gården, sier han.

– Her tenker jeg mye av Kjetils sak ligger, og det er her jeg føler at produksjonen viser seg useriøse. De er konsekvent avvisende i en anklage som det ikke virker naturlig å stille seg skråsikker i.

Laila Lochert beskriver uttalelsene til Marius Hofsøy som «bullshit».

– Jeg blir så provosert. Det er trist at han føler det sånn rundt vår matlaging, men smaksløkene bestemmer hvem som gjorde best jobb. Jeg blir bare lei meg av dette, sier hun.

Hun har ingen tro på at produksjonen styrer utfallet og føler med årets vinner, som det nå sås tvil rundt.

– Stakkars, stakkars Tonje. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke var vitne til noe tvilsomt da jeg var med i «Farmen». Assistenten som passet på oss under finalen, var en ingen av oss hadde noe forhold til – det var en vi ikke kjente. Og vi hadde mikrofon på oss hele tiden. Min erfaring er at Strix er pinlig nøye med at kampene skal foregå redelig.

Lochert forstår imidlertid kritikken mot melkespann uten påler under.

– Ja, den ser jeg.

Halvor Sveen mener at det å ta frem tvekampen hans nå, blir som å kritisere en dommeravgjørelse gjort for to år siden.

– Jeg har slått meg til ro med resultatet, og er komfortabel med at jeg vant tvekampen. Alle de andre på tribunen hadde jo allerede sagt at de ønsket meg hjem, så de var ikke nøytrale. Mulig at jeg fikk flere advarsler, og kampen var jevn – utvilsomt, Men da vi fikk en siste beskjed om å rette ut armene, klarte jeg det. Det gjorde ikke Bjørn-Erik.

Sveen skulle helst sett at det var påler også under deres melkespann, for å fjerne enhver tvil.

– Alle kamper bør utføres på en måte som ikke etterlater tvil. Men jeg følte ikke at TV 2 ville jeg skulle vinne, eller at de favoriserte meg. Det er nesten litt vondt at dette nå kommer opp igjen. Jeg hadde ingen lett vei mot seier. Tvert imot sto jeg uten noen allianser.

Han synes påstandene om juks etter årets sesong er triste.

– Det er jo bekreftet at de har fått mat utenfra. I mine øyne er det juks. Da blir vel hele gleden med «Farmen» borte?

TV 2: – Urimelig

Presseansvarlig for Farmen i TV 2, Alex Iversen, påpeker at siden starten i 2001, har over 240 nordmenn prøvd å vinne «Farmen», og at kun 14 har klart det.

– Det er dypt menneskelig, og lett å forstå, at noen blir skuffet over å tape en konkurranse. For andre igjen fører ikke alltid deltagelsen til den positive oppmerksomheten fra seere og presse de hadde drømt om på forhånd, og det er forståelig at det også kan lede til skuffelse. Men derfra til å trekke slutningen at TV 2 og Strix med overlegg er årsaken til at de ikke vinner, opplever vi som urimelig, sier Iversen.

Strix tilbakeviser

Også daglig leder i Strix, Jørgen Hermansen, vil på det sterkeste tilbakevise at de med viten og vilje forfordeler enkelte deltagere fremfor andre, og at de manipulerer utfallet av konkurranser, eller på noen måte forutbestemmer hvem som skal vinne.

– At enkelte føler det annerledes, betyr at vi har en jobb å gjøre med å synliggjøre enda tydeligere at våre viktigste prinsipper er ærlighet, rettferdighet og likebehandling av deltagere. Vi skal ikke være fornøyd før alle deltagere vi jobber med, føler seg ivaretatt på nettopp dette, men innser at det alltid vil være enkelte som er kritiske til «dommeren» i en konkurranse de ikke selv vinner, sier Hermansen.

Strix hevder at de i så stor grad som mulig forsøker å unngå konkurranser med skjønnsmessig bedømming.

– I de få tilfellene der konkurransene ikke har en klar «målstrek», bruker vi derfor fagpersoner som skal gjøre bedømming helt uavhengig av påvirkning fra produksjonen. Vi forsøker også å begrense denne typen konkurranser til et absolutt minimum.

– Rigger ikke

Alex Iversen mener at påstanden om at produksjonen med overlegg fører deltagere, sponsorer og seere bak lyset, i beste fall er naiv.

«Farmen» er Norges mest medieovervåkede og gjennomlyste TV-produksjon, med hundrevis av mennesker involvert i mange ledd. Vi har ingen illusjoner om at vi skal klare holde kritikkverdige forhold ute av medieoffentligheten. Vi har altfor stor respekt både for seerne, sponsorene og deltagerne til at vi noen gang har vært i nærheten av å forsøke å føre dem bak lyset. Hvorfor skulle vi tatt sjansen på å spille et så høyt spill, og utsette oss for en risiko med så store og ødeleggende konsekvenser for TV 2s kanskje viktigste merkevare og seersuksess? sier han.

Iversen sier at spillmotoren i konseptet er så sterk at de ikke har noe behov for å rigge utfallet av konkurransene.