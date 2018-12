HYLLET AV KJÆRESTEN: Tonje Frøystad Garvik vant «Farmen», og fikk seierskyss av kjæresten Lene på finalefesten. Foto: Hallgeir Vågenes

«Farmen»-vinner Tonje Frøystad Garvik: – Skulle helst sett at alle trodde på meg

Jukset hun eller jukset hun ikke? Debatten raser på sosiale medier, men vinneren selv nekter å la seg påvirke av alle spekulasjonene.

Søndag ble det klart at Tonje Frøystad Garvik (29) er vinner av høstens «Farmen». Seieren feiret hun sammen med de andre deltagerne på et utested i Oslo. Den tapende finalisten Kjetil Nørstebø (28) derimot, nektet å delta på finalefesten. Han beskylder nemlig vinneren for å ha jukset seg til seier og mener at Tonje skal ha fått spørsmål servert i forkant av finalen – av en bestemt ansatt i produksjonen.

Det første halvannet døgnet som, offisielt sett, «Farmen»-vinner har vært en tid med blandede følelser, medgir Tonje.

– Ja, det er klart, det har vært litt ambivalent i forhold til det som har med Kjetil å gjøre. Men jeg vet at TV 2 har hatt god kontroll. Jeg stoler på TV 2, og tenker ikke så mye på det lenger. Jeg fikk beskjed om at det ville få kjempekonsekvenser om det lå noe sannhet i beskyldningene, men det gjør det ikke – så nå er jeg bare klar for å legge dette bak meg, forteller hun til VG.

«Farmen»-seerne har imidlertid ikke lagt bråket bak seg. Etter at Kjetil søndag uttalte til VG at han er rasende på TV 2 , pågår debatten for fullt i sosiale medier. Mange støtter Tonje, men det er også mange som føler seg overbevist om at hun jukset.

Også på hennes egen Instagram raser debatten – med en klar overvekt av støttende kommentarer.

– For meg har nesten alt av tilbakemeldinger vært positive. Jeg har fått to, tre negative kommentarer på Instagram, men de blir raskt slått ned på av følgerne mine. Alle som kjenner meg, vet at det ikke er noe hold i de anklagene, sier Tonje, som har skjult nummer, og som tidlig bestemte seg for ikke å svare oppringninger fra ukjente numre.

– Hva synes du om at folk spekulerer på denne måten?

– Jeg har ingenting å skjule, så for meg går det greit. Jeg skulle selvfølgelig helst sett at alle trodde på meg, men vet jo at det finnes nett-troll der ute. Jeg lar ikke det negative gå inn på meg, selv om det selvsagt er litt kjedelig. Men for meg er det viktigste at TV 2 har foretatt en grundig undersøkelse, og at de har konkludert med at det ikke foregikk noe «ulovlig».

– Har du hørt noe fra Kjetil i etterkant av søndagens finale?

– Nei, det har jeg ikke.

For Kjetil Nørstebø har de siste døgnene vært mildt sagt hektiske.

– Det har vært sinnssykt mye. Jeg har fått cirka 1000 meldinger, og folk flest som har sett finalen lurer på det samme som meg. Men jeg er glad for at det ikke er så hektisk som det var på mandag. Jeg satt to minutter i telefonen med broren min, og i løpet av den tiden ringte det fire nye samtaler inn, forteller den tapende «Farmen»-finalisten, som mener at han har fått nye detaljer i saken fra deltagere og andre som styrker mistankene hans.

– Det er mange som synes at det er mye som skurrer her. Faktum er at jeg har svartmalt meg selv, så nå handler det om å få resten på bordet. Jeg er villig til å stå i denne dritten lenge. Det er ikke jeg som er den store, stygge ulven.

Så langt har det gått, ifølge Kjetil, at folk har begynt å vippse ham penger, slik at han kan ta opp kampen mot TV 2. Så langt har han fått inn flere tusen kroner.

– Folk vippser alt fra 1 til 50 kroner, sier han lattermildt til VG.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, avviste søndag Kjetils påstander.

– Så langt vi har klart å kartlegge bevegelsene til den Strix-ansatte Kjetil mener skal ha gitt spørsmål og svar til Tonje, så var vedkommende inne på gården i to minutter med smertestillende til Tonje på finaledagen. Vedkommende var ikke alene på gården med Tonje da, og hadde heller ikke sett finalespørsmålene på dette tidspunktet.

– Etter det var vedkommende ikke alene med noen av finalistene. Basert på de undersøkelsene vi har foretatt, er det altså vår konklusjon at påstandene om finalejuks er grunnløse. Vi finner ingen beviser for at noe galt har skjedd, uttalte Iversen da.