UT PÅ TUR: Karoline Dyhre Breivang reiste på «71 grader nord»-innspilling bare ti måneder etter at hun ble mamma for første gang. Foto: TVNorge

«71 grader nord»-Karoline: – Jeg snek med meg én ting

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 24.02.18 08:56

TV 2018-02-24T07:56:33Z

Ti måneder etter at datteren Jenny kom til verden, reiste Karoline Dyhre Breivang på innspilling av «71 grader nord». Men den lille jenta «var med» på hele reisen.

«71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» er igang, og blant dem som skal prøve å ta seg hele veien i de til tider knallharde omgivelsene er tidligere håndballspiller Karoline Dyhre Breivang (37).

Men det er ikke bare enkelt å reise avsted på en såpass omfattende TV-innspilling når man ti måneder tidligere har fått sitt første barn. I slutten av oktober 2016 fikk nemlig Karoline og samboeren Thomas Grotle (44) datteren Jenny.

– Det var jo selvfølgelig en kabal som måtte gå opp. Jeg har blitt spurt tidligere, men da har det ikke passet seg, enten fordi jeg har vært gravid eller fordi jeg har vært i sesong. Det er ikke bare-bare å reise fra en baby som ikke har begynt i barnehagen og en pappa som er i full jobb, forteller Karoline til VG.

Men 37-åringen fikk lagt ting til rett på hjemmebane. Og hun er full av lovord om samboeren, og ikke minst svigerfar, som gjorde det mulig for Karoline å reise på tur. Men den tidligere håndballstjernen ville ikke reise uten i det minste å ha med seg et minne av datteren.

– Jeg hadde ikke behov for å snike med meg noe på tur. Eller jo, jeg snek med meg et bilde av Jenny, det skal jeg innrømme. Jeg hadde laminert et bilde som jeg hadde i sekken. Ellers var det deilig å slippe resten av hverdagen en periode.

Bildet av lille Jenny hadde hun med seg i ryggsekken på hele ferden.

– Og så tok jeg det fram og så på det når jeg gikk å la meg om kveldene. Men det kom ingen tårer, jeg har jo vært så vant til å være borte fra dem. Når jeg vet at hun har det bra, da går det helt greit.

– Og hvordan er livet som mamma, egentlig?

– Det er jo en omveltning. Det er slitsomt til tider, men det er en fantastisk gave. Det er overveldende, og jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått Jenny, forteller Karoline, som innrømmer at det til tider var tøft å være borte såpass lenge.

– Selvfølgelig savnet jeg henne, hun lærte seg jo å vinke mens jeg var borte og sånn. Akkurat det var litt rart. Men ifølge samboeren min gjorde hun ikke noen astronomiske fremskritt mens jeg var borte, selv om det føltes sånn i min verden.

– Så hun hadde ikke lært seg å si «pappa» altså?

– Haha, nei, det hadde hun ikke.

Men tross for et lite savn etter dem hjemme, synes konkurransejenta at det var gøy å være på tur med de andre kjendisene. Og noen av dem hun reiste med, overrasket henne veldig.

– Man får et inntrykk av folk gjennom media. Og så viser det seg av og til at de ikke er sånn i det hele tatt. Jeg for eksempel at Jan Thomas gjør en veldig fin figur. Han er en fantastisk fin person, som jeg veldig glad i. Man tenker jo at han er glitter og glam fordi han driver med det han driver med. Men han er en fantastisk person, som gir av seg selv og har masse kjærlighet, skryter hun.

Men selv om det var fint å være på tur, legger hun ikke skjul på at det var rimelig ok å komme hjem til Thomas og Jenny også.

– Det var litt rart å komme hjem når man har vært i en sånn boble, skjermet fra omverdenen. Så det tok litt tid før man kom tilbake til normalverdenen. Men selvfølgelig, det var fantastisk å komme hjem til henne og til samboeren og få en klem igjen, forteller Karoline Dyhre Breivang til VG.