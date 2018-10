REALITY-IKON: Kim Kardashian West, her på MTV Movie & TV awards i L. A. i juni i år. Foto: VALERIE MACON / AFP

Livvakten til Kim Kardashian West saksøkt for 50 millioner kroner

TV 2018-10-04T11:13:58Z

Pascal Duvier (45) var kjent som Kim Kardashian Wests skygge – helt frem til det brutale overfallet på realitykjendisen (37) i Paris for to år siden.

Publisert: 04.10.18 13:13

Nå saksøkes Duvier og sikkerhetsselskapet han drev, for den svimlende summen forsikringsselskapet American International Group (AIG) måtte punge ut med i erstatning for smykkene ranerne forsynte seg med i Paris 3. oktober 2016.

50 millioner skal Kim ha mottatt i forsikringsoppgjør, selv om verdier for over 80 millioner kroner forsvant under ranet.

Mens Kim ble ranet i leiligheten familien leide i den franske hovedstaden, var Duvier sammen med hennes søstre Kourtney og Kendall på nattklubben L’Arc. Det første til spekulasjoner i mediene om at livvakten delvis hadde skyld i hendelsen.

AIG hevder i søksmålet, som TMZ har fått innsyn i, at en rekke sikkerhetsbrudd førte til at de maskerte ranerne kunne ta seg inn og overfalle og rane TV-kjendisen. Forsikringsselskapet mener Duvier var ansvarlig for ikke å ha varslet om at det manglet en lås ved inngangsporten til bygget, samt at intercom-apparatet i leiligheten var defekt. De hevder at livvakten forsømmet seg grovt i tjenesten.

Duvier som så sent som i august i år skal ha postet et bilde av Kim på Instagram, slettet onsdag kontoen sin på bildedelingstjenesten – samme dag som søksmålet ble kjent. Han har ikke besvart henvendelsene fra amerikanske medier.

Kim selv har fått oppgjøret sitt, så forsikringsselskapet står alene som saksøker. Hun avsluttet imidlertid samarbeidet med Duvier etter den dramatiske hendelsen.

Etter det brutale meldte avisen Daily Mail at Duvier, som opprinnelig kommer fra Tyskland, hadde begjært sitt tyske sikkerhetsselskap konkurs et par måneder tidligere – med en gjeld på over ni millioner kroner.

Tabloidavisen publiserte i tillegg bilder av rettspapirene for å underbygge påstandene.

Kim Kardashian var i Paris i forbindelse med moteuken da hun ble overfalt, bundet og kastet i badekaret i den private leiligheten hun leide.

Hun har i ettertid fortalt at hun var redd for å bli voldtatt .

Ranet av Kardashian er det største ranet av en privatperson i Frankrike de siste tyve årene. 11 menn er senere blitt tiltalt.

En av ranerne mistet et diamant-kors da han rømte fra åstedet på sykkel. Korset ble funnet ett par timer senere, men er det eneste smykket som har kommet til rette etter ranet. Kims forlovelsesring var blant eiendelene som forsvant.