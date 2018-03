KVARTETT: Katie Holmes, James Van Der Beek, Joshua Jackson og Michelle Williams, slik fansen husker dem fra starten av 2000-tallet. Foto: TV 3

«Dawson’s Creek»-stjernene gjenforent

Publisert: 28.03.18 22:07

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-03-28T20:07:24Z

For aller første gang på 15 år er gjengen fra TV-serien «Dawson’s Creek» samlet på ett brett.

Nei, da, det blir ikke noe nytt TV-samarbeid. Den populære ungdomsserien er og forblir skrinlagt. Bladet Entertainment Weekly har imidlertid klart å samle de fire mest sentrale skuespillerne i anledning 20-årsjubileet for premieren. Første episode gikk på lufta i 1998 – siste i 2003 .

Sammen poserer James Van Der Beek (41), Joshua Jackson (39), Michelle Williams (37) og Katie Holmes (39) på forsiden av magasinet og på flere sider inni.

– Vi har jo sett hverandre siden, men vi har aldri vært samlet på likt. Og aldri lenge nok, sier Holmes.

People har lagt ut et TV-intervju med stjernene. Der forteller Jackson om hvor morsomt det var da de alle fire før intervjuet stakk innom en kaffebar. De andre gjestene la først merke til den ene, og begynte å hviske. Så fikk de se enda en «Dawson’s Creek»-kjendis, og forbauselsen ble enda større.

– De tenkte vel at «det var litt av en tilfeldighet». Så fikk de se en tredje, og de bare «Herregud!», forklarte Jackson til latter fra de andre.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Entertainment Weekly har i tillegg laget alternative forsider, der hver av stjernene poserer alene. Alle er stivpyntet for anledningen. Ansiktene er mer preget og markert, kvinnenes hår kortere. Ellers har ingen av de fire forandret seg nevneverdig på de 20 årene som har gått siden pangstarten på karrieren.

Williams forteller hvor viktig det var for henne å få en så stor plass i TV-seernes liv – særlig i en så spesiell fase:

– Det er nok derfor folk også er så knyttet til serien. Det som angår deg i ungdomsårene og når man vokser opp, det blir alltid med deg, sier skuespilleren, som er den som kan skilte med flest meritter siden oppbruddet.

Williams har vært nominert til fire Oscar (Machester By The Sea», «My Week With Marilyn», «Blue Valentine» og «Brokeback Mountain»), og hun har vunnet Golden Globe («My Week With Marilyn»).

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Williams forteller i TV-interjuet hvordan moren reagerte da hun sa hun skulle gjenforenes med kollegene i «Dawson’s Creek».

– Hun sa: Ja, men det kan du ikke! Du er jo død!». Da måtte jeg si at det bare var snakk om et bilde, smiler 37-åringen, som spilte Jen – som måtte bøte med livet i serien.

Ellers har det skjedd mye i privatlivet til enkelte av stjernene siden de var aktuelle som tenåringsidoler. Katie Holmes har rukket å gifte seg med Tom Cruise (55), få barn med ham – og så skille seg . Hun har de siste årene vært kjæreste med Oscar-belønnede Jamie Foxx (50) .

Fått med deg ? Forlot intervju på direkten etter kjærestespørsmål

Williams har også blitt mamma. Hun var kjæreste med Heath Ledger, og de fikk et barn sammen, før forholdet tok slutt . Ledger døde tragisk i 2008 – bare 28 år gammel.

Også Van Der Beek har giftet seg og blitt skilt – og siden blitt pappa .

Jackson var i en årrekke kjæreste med skuespiller Diane Kruger (42). Også de har gått hvert til sitt .

10 år siden Heath Ledger døde : – Han var fryktløs

Her til lands var det TV3 som viste «Dawson’s Creek».

Denne artikkelen handler om Hollywood

Katie Holmes

TV-serier