«HELT PERFEKT»: Eva Röse (f.v.), Johan Petersson, Johan Ulveson og Adam Pålsson spiller hovedrollene i den svenske versjonen av «Helt Perfekt» – som svenske anmeldere mener er helt perfekt. Foto: MAGNUS SELANDER/Kanal 5

Svensk skryt til Thomas Giertsens «Helt Perfekt»

Publisert: 27.03.18 15:18

«Det er uten tvil den beste Norgeshistorien som har havnet på denne siden av grensen», skriver Expressen om den svenske versjonen av Thomas Giertsens «Helt perfekt».

– Det var jo veldig hyggelig å høre. Det er hyggelig at det for en gangs skyld er noe humor som går ut av Norge – og ikke motsatt vei, sier Thomas Giertsen (46) som er executive produsent for den svenske versjonen av «Helt perfekt» på Kanal 5.

Serien ble anmeldt etter fire episoder av den svenske avisen Expressen søndag – og anmelderen utpekte den like gjerne som den «helt perfekte» arvtageren til suksess-serien «Solsiden» som ble avsluttet i 2015 til stor fortvilelse fra fansen. « «Solsidens» perfekte fortsettelse er her, » skriver Expressens anmelder og fortsetter: «Det er uten tvil den beste Norgeshistorien som har havnet på denne siden av grensen (og ikke kom drassende med Flekses nå, takk).

– Bra casting

Serien baserer seg på Thomas Giertsens humorserie «Helt perfekt» som er inne i sin åttende sesong i Norge. I serien spiller Thomas Giertsen «seg selv» – eller rollen Thomas Giertsen, mens Ine Jansen spiller rollen som Ine Jansen. I den svenske versjonen møter vi Johan Petersson i rollen som Johan Petersson og Eva Rose er ja, Eva Rose.

«I «Helt perfekt» finnes det scener som er så fantastisk ubekvemme at man knapt kan se på. Man vet knapt om man skal gråte eller le. På en positiv måte.», skriver Expressen om serien.

– Kanalen har gjort en bra jobb med castingen, her måtte jo jeg bare stole helt på dem – for jeg kjente jo ikke disse skuespillerne like godt. Men jeg merket med en gang jeg møtte Johan at han hadde en smart og god tilnærming til rollen og til hele prosjektet. Han spurte meg ut om hvorfor de ulike rollene gjør som de gjør – og jeg følte at dette kan bli bra. Og det ble det, sier Giertsen til VG.

Han har selv vært med å klippe flere av episodene.

– Jeg har jobbet veldig fint sammen med Kanal 5 både på det overordnede og helt konkret på klipping. De svenske skuespillerne har gjort det til sitt, og det er det som er så gøy. Vi har på gått opp en løype, og nå tar svenskene med seg det beste fra oss og har plassert det i en svensk virkelighet. Vi er opptatt av å ta vare på det som har vært bra og at de ikke trenger å gjøre våre feil om igjen.

– Hvilke feil?

– Nei, det er vel mest tekniske og dramaturgiske ting. I forbindelse med den svenske versjonen har jeg sett mye på gamle episoder – og vi ser jo at vi innimellom har gjort en del dårlig håndverk, men det er mest snakk om detaljer. Det har vært veldig gøy å gå gjennom alt vi har gjort og se på det med nye kritiske øyne. Nå får vi en second chance.

Kommunikasjonssjef Dan Panas i Discovery Networks og Kanal 5 i Sverige er svært fornøyd med starten «Helt perfekt» har fått. Premieren 25. februar ble sett av over 432.000.

– Serien har fått fantastisk mottagelse både fra publikum og TV-anmeldere. Det finnes jo en rå, men hjertelig trash talk-tradisjon mellom Sverige og Norge, men når det gjelder musikk og humor – så har det vært grenseløst. Vi liker hverandres musikk og humor. Og spesielt identifikasjonshumor. «Helt perfekt» treffer veldig bra i den sjangeren, sier Panas til VG.

I Norge har seertallet ligget på rundt 300.000 de siste episodene, ifølge TVNorge. Sesong 9 er allerede i produksjon.

Serien er sterkt inspirert av serier som «Curb your enthusiasm» og danske «Klovn».

– Men mens «Curb» handler om en sær voksen mann og «Klovn» om to kompiser, så er «Helt perfekt» først og fremst en samlivskomedie. Det er Ine og Thomas sitt parforhold som er det mest interessante sporet, og Ine-rollen har også utviklet seg til å bli en viktig og veldig bra og unikt kul kvinnerolle, mener Thomas Giertsen, som tror at serien har lykkes fordi de selv behandler ting de synes er morsomt.

– Vi prøver å være tro mot oss selv og det vi selv ler av. Vi skriver om tema som kanskje ikke behandles i så mange andre serier eller sjangre.