KLAR FOR TV-DEBUT: Melina Johnsen synes det var kjedelig å måtte reise hjem fra «Ex on the Beach». Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

«Ex on the Beach»- Melina: Kommer overhodet ikke til å angre

Publisert: 07.06.18 14:16 Oppdatert: 07.06.18 14:48

TV 2018-06-07T12:16:09Z

Melina Johnsen fra Fredrikstad tar debatten om anger etter reality-opptreden helt med ro.

Debatten har gått etter at en av årets «Paradise Hotel»-deltakere, Newa Reza, skrev et leserinnlegg i VG. Her skriver hun at hun kommer til å angre på deltakelsen resten av livet. Torsdag hadde TVNorge presselansering på høstens program, og et av konseptene det har vært nysgjerrighet rundt i forkant er «Ex on the Beach», hvor bading, flørting og festing er noen av de viktigste ingrediensene.

Åtte single møtes i sydlandske omgvivelser for kos, men idyllen blir utfordret når ekskjærestene deres dukker opp.

En av deltakerne er Melina Johnsen (22) fra Fredrikstad. Hun er ikke helt konsekvent når det gjelder spørsmål om hun vil angre på deltakelsen.

– Jeg kommer overhodet ikke til å angre, jeg kommer til å få mye ut av «Ex on the Beach» fordi jeg er meg selv 110 prosent. Jeg vil være stolt av meg selv, men det kan jo hende jeg angrer. Jeg vet jo ikke hvordan jeg blir fremstilt, men det kan jeg jo ikke si nå før det er sendt, sier 22-åringen til VG.

Hun synes selv det var kjedelig å måtte dra hjem fra villaen de bodde i, på drømmeøya Mauritius i det indiske hav.

– Det gøyeste var å eie hele villaen, alle dulta etter meg. Jeg hadde så stor personlighet at ingen klarte å være seg selv, sier hun - og er helt klar over at TVNorge klipper henne sammen akkurat som de selv vil.

– Nei, når du er med på et sånt program må du være deg selv 110 prosent og kjøre på som faen.

Hun mener seerne kan glede seg til spesielt ett øyeblikk, som kommer helt mot slutten av programmet.

– Siste dagen der inne. Boblebad med masse nakenhet på gulvet!

Mange realitykjendiser har gjort gode penger etter oppholdet på TV- og PC-skjermene. Melina jobber ikke for tiden, og sier hun «lever livet, reiser rundt og har det fett med venner». Hun vil gjerne maksimere oppholdet ved å tjene penger i ettertid.

– Jeg tenker jeg kan tjene på dette ved å kjøre på med instagram, YouTube og blogg. Jeg har lyst til å tjene på dette, og leve livet som jeg fortjener. Jeg har 40.000 følgere på instagram allerede.

– Hva er din beste egenskap?

– At jeg er egoistisk. Haha!

«Ex on the Beach» blir kun tilgjengelig på Dplay, og ikke på lineær-TV i høst. Det ble kjent under dagens presselansering.